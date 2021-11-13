拜習會15日登場　白宮：目的不在尋求特定成果

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針對拜習會可能成果，莎琪今天在白宮簡報會上表示，拜登9月9日與習近平通話時談到領導人互動的重要性，不是因為美國尋求特定成果，美方並不尋求、而是要為美中有效競爭訂定規則，讓美國得以捍衛自身與盟友價值，同時討論美中能合作之處。
莎琪指出，美國相信也瞭解激烈競爭是美中關係一環，而激烈競爭需要積極外交（intense diplomacy）。拜習會反映美國積極外交作為，也是種延續，外界不該期望會議是為了尋求重大成果。
美國政治新聞媒體Politico上週報導，拜習會雖不預期會有重大突破，但消息人士指出，雙方可能會宣布就領事館重啟、鬆綁簽證限制達成協議。川普政府去年7月以北京從事間諜工作為由，下令中國駐休士頓總領事館關閉，北京則以關閉美國駐成都總領事館作為報復。
不過，彭博9日引述一名知情人士指出，拜習會不會觸及領事館是否重啟議題。
美國財經媒體CNBC近日引述兩名知情人士指出，習近平預期會在會中邀請拜登出席明年2月北京冬奧，此舉恐讓拜登陷入兩難。對此，莎琪不願正面回應，僅說白宮會在14日召開會前媒體簡報會，她目前沒有冬奧相關說明可提供。
多家媒體追問拜登是否會向習近平表達美方關切，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源、中國在新疆作為。
莎琪表示，針對拜習會將觸及議題，雙方會談論美中能合作領域，拜登也會一如既往，毫無保留地談論美方關切議題。她說，細節待14日媒體簡報會說明。
華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，拜習會除了會談論美國欲與中國達成合作的氣候變遷、貿易與去核化領域外，也預計會觸及台灣、網路安全等議題。（編輯：徐睿承）1101113