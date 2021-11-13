連皇室都養不起！沙烏地阿拉伯「賴帳王妃」擺闊完就落跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過在這群顯赫的王族公主當中，有一名王妃的消費力超過眾姊妹們，但卻從來沒有自己付過帳單，甚至賒帳成癮以「不付錢」當作行事風格，她就是沙烏地阿拉伯王儲、副總理納伊夫．本．阿卜杜勒．阿齊茲（Naif bin Abdulaziz）的前妻，同時也是沙烏地阿拉伯先王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）的女兒。
由於沙烏地阿拉伯王朝並非如同中國、歐洲等王室由嫡長子繼位，而是採「兄終弟繼」方式傳承王位，因此當時身為先王阿卜杜拉弟弟的納伊夫被立為副總理，也就是王儲，其妻瑪哈也從公主之為晉升至王儲妃。從小就享受王世榮光的她，自此更有資格揮霍無度。
隨著國際油價在西元2千年後的暴漲，許多石油出產國的高端消費力也快速崛起，瑪哈王妃被父親安排嫁給自己的叔父納伊夫一事，似乎助長了她長年下來的購物慾，尤其是當她成為王儲妃後，就算什麼事都不做，王室每個月仍會撥6萬美金當作零用錢付給她，此外王室成員們還能每隔數年領取「交通補助」用來購買私人飛機、快艇等。
而在這些權貴名媛之中，身分特別出眾的瑪哈經常飛到歐洲，拜訪迪奧、香奈兒、愛瑪仕等時尚品牌，對她來說是家常便飯。不過店家們卻巴不得這名「貴客」別上門，原因在於每次她出門總是會帶著數十名僕人，卻仗著「總會有人幫忙付錢」的心態，每次拎著新款名牌包包、高級訂製服離開店面，錢是一次也不曾出過，更別說多次造訪下來累積的天價帳單更讓店家直呼吃不消。
這名「賴帳王妃」2009年6月曾帶著60餘名僕人到法國購買精品，只要是她看上眼的珠寶、首飾或藝術品等奢侈物，都能以「來日付款」的說法賒帳，這次出遊總共留下1500萬英鎊的帳單，店家忍無可忍一方面決定報警，一方面向沙烏地阿拉伯駐法大使館報告，王儲納伊夫實在對她成為國際笑話、丟光皇家顏面無法接受，毅然決然地離了婚。
只是失去夫家的經濟資助並不能阻止瑪哈王妃購物狂似的消費，2010年她又買了價值1.8萬英鎊的玻璃器皿和銀器，險些引發外交糾紛，更在巴黎買下了3個專門囤放她所購買的畫作、皮草、珠寶等奢侈品的倉庫。之後還無視先王阿卜杜拉的禁足令，包下了法國香格里拉酒店整整一層樓的41間房，住了整整半年，加上客房服務一共消費了600萬英鎊。
然而一向賴帳慣了的瑪哈王妃，明知道王室已不願替她付錢，卻憑藉自己有「外交豁免權」，法國政府無法逮捕、起訴她，企圖半夜開溜，《巴黎人日報》（Daily Le Parisien）報導，當局最後只能請沙烏地阿拉伯大使館出面協調，而瑪哈王妃一行人則住進另一間由沙國王室的友人卡達大公經營的飯店中。
遠在沙烏地阿拉伯的王儲納伊夫不知是否因為前妻深陷「欠債」醜聞中，不久後便與世長辭，享年78歲。最後瑪哈王妃在法國欠下的債務，經由法院認證決定將公開拍賣其名下總值超過1100萬英鎊的奢侈品倉庫。王儲之位最後則由先王阿卜杜拉的小兒子薩勒曼繼承，瑪哈王妃也從此消失在世人眼中，再也沒有人知道她是不是到哪裡去吃霸王餐，亦或被沙烏地王室拘禁起來，永不見天日了。