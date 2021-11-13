比娜美妻漂亮！梓梓染橘髮露酥胸　網讚：勝過連千毅老婆

深受台灣粉絲喜愛的日本動漫《海賊王》，將翻拍成真人版影集，漫畫家尾田榮一郎擔任執行製作人，由Netflix（網飛）製作第一季10集播出，選角名單曝光後，引發粉絲熱議，尤其是美國女星艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾演真人版娜美，網友認為她身材不夠豐滿，遠輸給台灣女星梓梓（董梓甯），特地加工後製幫梓梓染成橘髮、加上刺青，激似娜美程度逼近100%，讓本人也很驚豔，反問粉絲「該去染髮嗎？」





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▲梓梓曬出性感美照，32E豐滿上圍讓網友瘋狂按讚。（翻攝梓梓FB）

曾擔任職棒啦啦隊的梓梓，擁有32E胸圍、23吋細腰，甜美臉蛋加上健美身材，在臉書吸引48萬粉絲追蹤，她昨（12）日PO出性感美照，泳裝胸前挖空露出乳溝，側面更不得了，凹凸有致的曲線，比艾蜜莉更像娜美。梓梓說，得知海賊王要拍真人版，本來還不敢挑戰染娜美橘髮，沒想到粉絲貼心幫她後製，「梓民們真的太強大了！完成了我真人娜美的心願，心懷感恩，還是還是……我真的去染！（開玩笑）」





▲艾蜜莉拉德即將出演真人版娜美，但亞洲粉絲覺得她身材不像動漫人物。（翻攝艾蜜莉拉德IG）

動漫裡的娜美上圍傲人、加上螞蟻腰，有一副不科學的身材，根據「DailyView網路溫度計」統計討論聲量，網友心中最像真人版娜美的明星，林明禎奪冠，梓梓是第二名，網紅連千毅老婆石帕玉則居於第四名。網友看了梓梓的橘髮美照，盛讚「這才是真人版娜美，該找你去演了吧！」、「我的第一名只有妳」、「妳是本尊無誤」，好評勝過艾蜜莉拉德！



