才剛娶辣妻許維恩！王家梁將同台《全明星》帥哥互飆球技
藝人王家梁日前在許維恩生日當天，一同前往登記結婚，幸福氣息渲染大家，而愛情、事業兩得意的王家梁，前陣子才替母校籃球隊開球，近來也宣布要繼續參戰《全明星運動會》第三季，一展籃球帥姿，明年1月2日更將登上台北小巨蛋，參與全明星籃球表演賽。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-14 09:30:00
本次全明星籃球表演賽的重頭戲，就是高顏值、男神等級的藝人們化身為籃球員，其中傅孟柏表示：「疫情後都在虛擬世界打球，很期待回到球場熱血享受比賽，實踐老將堅持精神。」而楊奇煜則透露，因為目前正在錄製第三季全明星運動會，特別抽出時間與隊友練球培養默契，雖然身體負擔有點大，但會盡最大努力奪分取勝。同為《全明星運動會》第二季的顏佑庭也說，非常期待與熟悉的王家梁還有Masha一起在球場作戰，一定能把之前的合作過的默契延續，打一場漂亮的好球，拿下勝利。
另外，除了籃球美技對決之外，刺激的鬥牛饗宴，勢必將現場氣氛炒熱到最高點，為延續比賽火熱氛圍，本次邀請歌手韋禮安、Julia吳卓源站上舞台一展好歌喉，燃起炙熱的主場氣勢，展開一場豐富視覺與聽覺的火熱籃球秀，讓整個小巨蛋都將震撼在籃球和音樂的完美結合當中。
這次籃球表演賽將以全明星選手為主力號召，集結一、二季的籃球好手，搭配演藝界熱愛籃球的藝人們，組成一隊九人的夢幻籃球聯隊陣容，包括姚元浩、張庭瑚、林敬倫、王家梁、蔡昌憲、楊奇煜、周予天、潘君侖、正義、顏佑庭、張睿家、鍾承翰、禾浩辰、李玉璽、吳念軒、廖威廉、傅孟柏、章廣辰…等十八位藝人將分成雷霆藍與暴風紅兩隊熱血較勁，並由台灣最熱血的體育主播徐展元、金鐘主持人蔡尚樺轉播賽事，而錢薇娟擔任球評，更首度邀請籃壇風雲人物UBA冠軍教練陳子威與HBL冠軍教練廖文彬，擔任兩隊指導教練。