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高雄長庚醫院胸腔及心臟血管外科顏旭霆主治醫師表示，周邊動脈阻塞最早可能出現的症狀為神經缺血、末梢、肢體麻、痛，主要表現以肢體麻木為主；再來就開始會有間歇性跛行，走路一段時間後小腿會疼痛，休息後就能緩解；若程度更嚴重，連休息也會疼痛；最嚴重的話，末梢潰瘍性傷口不易癒合，或是組織壞死。
周邊氣球導管手術微創治療 搭配紫杉醇塗藥有助延長療效
周邊動脈阻塞是造成糖尿病及老年人截肢的主因之一，若發病嚴重到有缺血性疼痛，就必須進行手術治療。除了傳統繞道手術，「周邊氣球導管手術」更是近年的微創治療趨勢，甚至能搭配紫杉醇塗藥的氣球或支架，降低日後再發生機率。
臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科陳沂名主治醫師說明，疾病早期可以用藥物控制而不需手術或截肢，但是如果已經嚴重到開始有缺血性疼痛或壞死現象，免不了必須進行血管打通的手術。
▲周邊動脈阻塞為糖尿病及老年人截肢的主要原因，醫師呼籲民眾提高警覺。
陳沂名醫師補充，周邊氣球導管手術是一種微創手術，傷口只有針孔大小，利用導管的方式將氣球導入動脈血管狹窄阻塞處，擴張達到疏通血流的效果，部分病患則可能需要考慮置入支架，或是透過最新型的斑塊旋切術，打通阻塞血管。
顏旭霆醫師解釋，紫杉醇塗藥氣球或支架，能經由紫杉醇藥物的作用，抑制血管內膜的增生，在氣球或支架手術後，持續藥物的釋放，避免血管內膜在短期內很快再狹窄，治療效果得以維持更久。
提早發現周邊動脈阻塞可以避免進展到壞疽或截肢的情形，提醒三高族群要小心，留意肢體小症狀，發現周邊動脈大問題。
資料來源：健康醫療網 糖尿病及老年人截肢主因是它！周邊氣球導管治療可降復發率
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