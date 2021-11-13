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今年五月進入第三級防疫警戒到八月底為止，除了住宿型的長照機構之外，日照中心、社區照顧關懷據點全數關閉，三個月影響共4512間社區據點。「科技導入及人工智慧應用於國人常見疾病之預防與健康促進計畫」子計畫之共同主持人成功大學生理學研究所蔡美玲副教授說明，銀髮族居家防疫時無法至據點運動，缺乏結構性的身體活動量，恐連帶引發心肺功能衰退，據點重啟時，原出席之長者竟有1/4已失能無法出門。
蔡美玲副教授說明，心肺功能低落除了造成直接死亡外，還會提升共病風險，如罹患失智症之風險便與心肺功能密不可分。除了大眾較熟悉的退化性失智症—阿茲罕默症外，心肺功能差者易因腦部血液循環不良而引起血管性失智症。研究顯示，較高的心肺耐力健康可將失智症發病時間延遲5年，有氧運動能降低28%失智風險。蔡美玲副教授提醒，除了失智症外，肌少、骨鬆、憂鬱也都是與心肺功能息息相關的共病，任何一環失能都會加速整體老化速度，大幅降低晚年的生活品質。
長者AI體適能魔鏡 即時反饋心肺耐力分數
在老年人口不斷增長、偏鄉醫療資源不足的背景下，本計畫即運用智慧聯網（AIoT）邊緣計算之技術與現有之體適能檢測，研發 AI 體適能魔鏡（以下簡稱：iMirror）來實現預防醫學之推動。透過iMirror機器進駐偏鄉，可以更有效地提升社區據點的功能，促進長者健康。
蔡美玲副教授解釋，心肺耐力檢測可做為預測心血管疾病致死之獨立因子，醫院中常見的運動心肺耐力檢測主要由受測者透過跑步機、踏步機進行分段測驗，並記錄受測者之血壓、心跳速率及心電圖，然而許多限制且不推薦70歲以上檢測，面對真正需要追蹤心肺能力的長者，卻沒有更好的測驗。
子計畫之共同主持人南臺科技大學電子工程暨AIoT智慧聯網應用技術研發中心主任張萬榮教授表示，iMirror根據教育部體育署規定之銀髮族體適能項目，設計出六大銀髮AI體適能檢測菜單包含2分鐘踏步、手臂曲舉、30秒坐姿站立等，並以2分鐘踏步為重點評估銀髮族心肺耐力之項目。根據統計，65歲以上男性若得分低於70分，女性低於57分，即為不好的心肺耐力程度，要注意心血管疾病、失智、骨鬆、肌少等風險。
iMirror增銀髮族同儕互動 三個月心肺耐力改善兩成
目前iMirror已進入台南大左鎮的社區據點，共進行 180人次銀髮族體適能測試，持續追蹤60位長者體適能狀況，特別在後疫情期間，AI體適能魔鏡進入社區，減少協助長者進行體適能檢測之人力，並有效、精準地判斷姿勢正確度與評分。計畫成果顯示，心肺耐力在規律體適能檢測與三個月運動介入後明顯提升兩成。
台塑企業暨王詹樣公益信託與iMirror研究團隊呼籲，後疫情時代的來臨使偏鄉年長者的日常健康受到嚴重影響，AI科技除了有助於遠端照護、減少人力的介入外，透過科技智能互動工具能有效提高長者之同儕學習，彼此鼓勵與持續練習之動力，以期有效降低疾病發生率、拉近城鄉差距，促進國人健康，同時減少社會醫療資源負擔。
資料來源：健康醫療網 原地踏步2分鐘測驗 心肺耐力越好越晚失智
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