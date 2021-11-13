何美穿心機裝揪男友回老家 趁天色漸暗解放「微笑翹臀」
28歲的藝人何美由《大學生了沒》出道，可愛的笑容和活潑開朗的個性，一直以來都是大家的開心果，也曾拍攝過「阿美愛說笑」特輯帶給大家滿滿的歡樂，隨後也開始拍攝唱歌影片、經營YouTube頻道，朝全方位藝人發展。近日何美與美國男友Cody一同回女方家鄉花蓮遊玩，除了曝光男友私下親切、可愛的模樣之外，更曬出一系列「微笑翹臀照」，讓粉絲們大飽眼福。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-13 12:00:00｜2021-11-13 12:07:31
何美站在飯店的泳池旁，在寒冷的冬天不忘穿上長袖泳衣，儘管夜色已暗，仍擋不住她養眼的身材。往下一看，泳衣短版的剪裁讓何美露出螞蟻腰，儘管上頭有綁帶設計，何美依舊呈現零贅肉狀態，看來身材非常緊實，而她轉身後畫面更是惹火，暗黑丁字褲瞬間出賣渾圓翹臀，無論是側身入鏡還是正面示人，臀部的「微笑曲線」和修長美腿實在令人難以招架。
何美的粉絲看到後直接被電暈：「身為女生的我也好喜歡妳，從內到外」、「跪求整套連結」、「女神等級」、「男友太大方了吧，讓妳分享給大家」、「是性感微笑線耶」，辣妹好友巫苡萱、琳妲和房思瑜等人也看得非常過癮，紛紛上前留言點讚。