薔薔告白20歲工地歌神 對方親吐「殘酷真心話」狠打槍
薔薔無論是在節目，或是自己的YouTube頻道，犀利直率的個性和她爽朗的笑聲，總能帶來不少效果，而她也時常公開自己豐富的感情史，只要看到帥哥絕對不會放過。近來薔薔就在節目《明星許願池》上被「工地歌神」劉騰迷翻，手直接放在對方身上「游移」，讓一旁的主持人看不下去。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-13 13:00:00
前一陣子在工地唱歌而爆紅的劉騰，則因為高挑的身材與帥氣的臉龐，深深吸引了薔薔，他一出場，薔薔看到他高挑的身材和帥氣的臉龐，隨即靠緊貼了上去還一直拉著手不放，更不時把手放在劉騰身上「游移」，數度打斷主持人訪問，讓孫協志忍不住大喊：「妳忍一下好不好？我們這邊不是夜店。」而當得知劉騰才剛滿20歲，薔薔也不害羞直白說：「我不介意姊弟戀。」沒想到劉騰竟然已經有女朋友，薔薔更不放棄地羞喊：「我會等你。」引來眾人笑虧：「妳到底是餓了多久？」
《明星許願池》這次舉辦「天籟美聲在民間，憑歌聲一夕爆紅」單元，邀請了幾組唱歌影片在網路一夕爆紅的素人歌手到現場演唱，其中在基隆夜市試麥克風被老闆拍成影片放到網上，引起一陣轟動，且擁有「基隆藍又時」稱號的壹壹，也被邀請到節目上演唱，驚豔的歌聲，令現場為之動容。