票價曝光！台鐵EMU3000列車年底啟航 騰雲座艙搶先看
交通部台鐵局今（13）天宣布，將於年底上線啟航的EMU3000型新自強號城際列車，不僅全面提升列車安全控制與管理系統，為了提升服務品質，每一列車還增設一節商務車廂，總計配有30個座位，享有特別的餐飲服務，能吃到哈根達斯冰淇淋、享用星巴克黑咖啡。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-13 11:08:59
台鐵局表示，這次的新自強號城際列車，委託張軒豪設計師，設計騰雲座艙專屬標示，字體融入台鐵原有車廂標示文字結構，並以車身弧線外型做發想，運用軸線傾斜軸心提高的手法，加上帶有速度感的流線設計。Logo取自雲字裡兩點，配色運用純粹黑與灰，與EMU3000外觀相呼應，將正式用於EMU 3000商務車廂內外標示、車站月台、車序牌、地貼及售票窗口等處所，凸顯騰雲座艙專屬性。
這回EMU3000的商務車廂，僅有30個座位，提供加大寬敞的專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi，此外，騰雲座艙精選國內、外各種優質點心、飲品。
餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當(僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售)、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。
主打旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心服務，至於民眾關心的票價部分，騰雲座艙票價約為一般座位票價的1.4倍，不發售里程50公里以內車票，主要車站票價臺北-花蓮為796元、臺北-臺東為1145元。