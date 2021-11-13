20歲冰上精靈「2點優勢」打垮福原愛 全身上下都是焦點
日本女星本田望結與兄弟姐妹都是花式滑冰選手，她20歲的姊姊本田真凜更因為甜美外貌、冰上優異表現等2優勢，在19歲時擊敗福原愛，成為「日本最美運動員」。本田真凜日前在IG公開與哥哥、姊姊、妹妹的合照，網友讚嘆：「一家人顏值都很高！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-13 11:15:48｜2021-11-13 11:17:38
本田真凜2歲就開始學溜冰，11歲參加全日本Novice的表演獲得第一名。她早前出戰東京公開賽時，因交錯音樂播錯歌，本田真凜只好「硬上」即興發揮，最後未犯下太大失誤完成所有動作，獲得93.66的分數，以第5名成績得到參賽資格。
本田真凜外貌甜美、冰上表現亮眼，在19歲時，日本媒體舉辦「最美運動員」票選，她輕鬆擊敗當時人氣很高的福原愛當選第一名，人氣不容小覷，也因此獲得不到廣告邀約，據悉本田真凜的價碼，僅與球后大坂直美差一點而已。
她家中排行老三，有1兄1姊2妹妹，網友發現他們一家顏值都不差，其中妹妹本田望結更是童星出身的演員，曾於2011年出演《家政婦女王》，此外還參與日版《原來是美男》、《派遣女醫X》等熱門劇演出。