遭習近平暗批搞小圈子和冷戰　澳洲總理反擊

中國國家主席習近平本週四以視訊方式，在亞太經合組織(APEC)企業領袖高峰會發表演講，強調亞太地區不能、也不應該重蹈冷戰時的對立及分裂思維，並批評一些試圖以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子的圖謀注定會失敗，被認為是針對「澳英美軍事聯盟」(AUKUS)，以及美國、印度、日本和澳洲組成的四方安全對話(Quad)而來。對此澳洲總理莫里森(Scott Morrison)則表示，對中國有關言論感到失望，但站在保護澳洲國家安全的層面，他不會退縮。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-13 11:25:35
綜合《澳洲人報》等外媒報導，莫里森當地時間週五下午在墨爾本表示，要擁有自由開放的印太地區，關鍵之一就是與志同道合的夥伴合作，而AUKUS聯盟對確保印太自由開放一事「至關重要」，他個人則對習近平暗批AUKUS感到失望。
莫里森強調，澳洲有主權為自己的國防問題做決定，絕不會退縮：「如果這意味著澳洲因此而成為目標，如果這意味著我們會因為決定獲得更好的潛艇而招致批評，讓人們不快，而想對我大肆攻擊的話，那就這樣吧。」
今年9月，美、英、澳宣布建立新安全聯盟AUKUS，英美將協助澳洲建造核潛艇，以應對來自北京於鄰近地區的威脅，當時除了法國因原本的潛艇訂單被毀約而痛批澳洲，中國也表達強烈不滿。
至於北京近年對澳洲採取的出口管制和制裁，莫里森則重申貿易規則的重要性，在自由且開放的印太區域，沒有國家應該受到貿易方面的脅迫和欺凌，貿易體系的規則應得到尊重和維護。