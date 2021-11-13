網交遇敘利亞女護士求助機票錢 新興警聯手行員聯手勸阻
高雄市一名陳姓男子日前前往新興區七賢一路某銀行稱其敘利亞內戰女網友向他求助，要求匯款1950美金讓其購買機票逃離，未來可以一起在台灣過安穩生活，所幸行員及時發現通報員警阻詐。新興分局中正三路派出所所長許志和表示，經轄區員警黃正村、林思宇了解後立即聯手行員向陳男勸說，終於打消陳男匯款的衝動。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-13 15:48:17
警方調查，陳男住在大樹區，本月11日上午10時30分因網友指示而跑到市區的銀行操作匯款，經銀行外匯部通報後轄區新興分局後，在轄區中正三路派出所警員黃正村、林思宇追問下才知陳男在某社群平台有上傳歌唱影片，遇到一名女粉絲，因欣賞其才華而寄電子郵件向其搭訕聯繫，兩人便以英文電子郵件方式開始聯繫，該女網友自稱係在敘利亞擔任護理師，但戰爭因素導致家庭破碎，希望陳男能協助匯款讓其買機票逃離，陳男一聽便起了憐憫之心而陷入詐騙陷阱之中。
中正三路派出所所長許志和表示，經該所員警了解後立即向陳男勸說，稱詐騙集團常利用民眾的愛心詐取金錢，這已有許多案例，並誇陳男有心助人的動機相當好，在警方以及行員的專業判斷下都認為是詐騙手法，若陳男有心行善亦可透過可信任的機構去捐款，切勿聽信網友指示匯款到可疑帳戶。
新興分局分局長陳世煌表示，該分局將持續與轄內各銀行保持良好溝通平台，若有任何疑似遭詐案件，會立即前往處理，以保障市民財產安全，本次案件亦感謝銀行主動通報，若民眾在上網時有接獲任何可疑訊息可撥打165或110查證，以保護個人之財產。