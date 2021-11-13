香港立法會選舉提名期結束　154人爭90席

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香港政務司司長李家超稍早前在網上發文說，這次選舉提名期結束後，他將與資格審查委員會6名成員審查並確認參選人資格，針對參選人是否符合「真誠擁護基本法、真誠效忠香港特區」的法定要求和條件作出決定。結果最晚於26日公布。
據星島日報，香港10個地方選區各有兩席議席，其中戰況最激烈的九龍東有5人混戰，港島東、新界北及新界東北則各有4人競爭，其餘地方選區都有3人報名參選。
功能界別則全都有人報名，其中醫療衛生界6人搶1席，其次是教育界有5人角逐。選舉委員會界別則是51人爭40個席位。
對於新選制下的首次立法會選舉，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強對明報分析，雖有部分非建制派參選，但都不是非建制派中有號召力或重要的人物，因此「參選會否都是陪跑呢？」
他並說，即使全部界別都有競爭者，也是「刻意製造」。
反送中運動後，中國全國人民代表大會通過修改香港選舉制度，以落實「愛國者治港」方針。新制之下，不尊重基本法和效忠香港的人士難以參選。
這次立法會選舉提名啟動後，傳統泛民主派大致缺選，只有少數被視為「忠誠反對派」的溫和泛民人士或非建制派人士報名。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101113