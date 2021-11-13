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宋姓大學生甦醒第一句話「不要難過」　母：會幫你討公道

▲宋姓大學生甦醒後，對媽媽說的第一句話是「不要難過」。（圖／宋母提供，2021.11.13）
▲宋姓大學生甦醒後，對媽媽說的第一句話是「不要難過」。（圖／宋母提供，2021.11.13）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-13 12:13:42

好消息！因擦撞事故被3名瑪莎拉蒂惡煞圍毆昏迷的台中宋姓大學生，今天（13日）可以說話了。他對媽媽講的第一句話是「不要難過」，宋母激動說：「孩子知道媽媽快撐不下去了，所以趕快醒來」。台中榮總表示，病況往好的方向發展，目前腦壓穩定監測器已拔掉，預計下星期一可轉出加護病房。

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18歲的宋姓大學生，昨天已對外界聲音有反應，腦壓也逐漸下降，宋母上午到加護病房探視，她輕聲喚著兒子，宋姓大學生聽到媽媽聲音，虛弱吐出四個字「不要難過」，並要媽媽等他回來，宋母連講三次「媽媽很愛你」，並說「媽媽會堅強，我會全力救你，一定等你回來。」

宋母認為兒子醒來是母子連心，她說這段日子身心煎熬，她覺得快撐不下去了，現在總算可以鬆一口氣。雖然兒子已經清醒，但她不敢問事發過程，怕他回想起來可怕的經過。兒子關心她有沒有吃飯，還問嫌犯在哪？她回答：「已經被抓去了，媽媽會幫你討公道，司法也會還我們公道。」

台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺表示，病患的腦壓穩定監測器已拔掉，由於及時送醫搶救，運動神經沒有受到太大傷害，受傷程度未超乎想像。雖然身體虛弱，但可以和醫護正常應答，主訴頭痛。院方預計下星期一讓他轉出加護病房，未來營養、復健、精神科的治療都會同步展開。
 

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