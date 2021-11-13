中使館向美商界施壓　遊說議員放棄涉中負面法案

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報導指出，上述訊息來自4名知情人士透露及中國駐美國大使館經濟商務處發出的信函，並指中國大使館致函的對象包括部分美國企業與其高階主管，以及商業團體。目的是讓國會議員修改或放棄壓制中國以增強美國競爭力的具體法案。
根據報導，中國大使館在信函中說，我們誠摯地懇請您，在敦促國會議員「放棄零和思維及意識形態偏見」上扮演「正面角色」，停止推動「與中國相關的負面法案」，才能在「為時已晚之前」，共同創造經濟和貿易合作上的優良環境。
信函還說，那些有負面影響的涉中法案，其結果「不會使美國企業利益得到保護」，而中國企業的利益也會受到損害，這「只會傷害到所有人」。
中國大使館的信函提到，推動排除中國的供應鏈，將不可避免地導致中國對美國產品的需求下降，美國公司將失去在中國的市場占有率和收益。
其中2名消息人士指出，在中國大使館與美國商界的會談中，中方人員也傳達了類似訊息。
一名消息人士針對美國商界的擔憂指出，中方這一舉動是「外國政府的直接要求」。而美國「外國代理人登記法」要求，代表外國勢力或政黨者必須向美國司法部披露這些關係。
在此之前，美國參議院6月8日通過、旨在提高美國技術優勢以因應中國競爭的「美國創新與競爭法案」，受到中國方面高度關切。同時，美國國會近年來通過多項針對中國的決議或法案，也令中國臉上無光且感到壓力。（編輯：繆宗翰）1101113