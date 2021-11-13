廠商蒐證提告譏「粉絲假的」　李妍憬淚崩求公道

藝人轉型當直播主帶貨，已成一股趨勢，但如何維持商譽，光靠賣臉還不夠，保持商品品質才是第一要件！女星李妍憬昨（12）日就在臉書哭訴被廠商欺負，在鏡頭前激動淚崩，指摘對方商品賣貴還不出貨，對方得知後揚言要蒐證提告，她氣得公布雙方LINE對話截圖，指免費指導還被嘲笑「粉絲假的」，反擊廠商「不要欺負小企業、不要欺負女性」！





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▲李妍憬批評廠商沒有誠信，雙方都保留證據，尋求法律途徑解決。（圖／翻攝李妍憬FB）

▲李妍憬PO出簡訊截圖，痛訴廠商指她的粉絲是假的。（圖／翻攝李妍憬FB）

李妍憬為直播帶貨，每天操到深夜，暴瘦8公斤，發高燒到38度照樣工作，她昨聲稱知道做生意最好不要有糾紛，但是遇到廠商欺人太甚真的沒辦法，「我認賠還要被飆，連在我直播時也打來飆，合作商品我不想賣高價，想要直接買斷給消費者完美體驗」，表示女性創業不容易，堅持誠信是創業的基礎，要幫粉絲嚴選優質產品。





她在直播時傾訴委屈，忍不住崩潰大哭，自曝無私指導廠商宣傳技術，卻在開播前分紅比例從30%無預警被砍到20%，事後表明願意認賠，但11月開賣以來貨沒發完，現在還有3人訂單，廠商卻拒絕出貨，「當初選品時我也認為是于美人代言，覺得商品非常的優，才願意賣」，以前很信任人，合作都很愉快，沒想到被將一軍，因此曝光人證、物證，讓粉絲幫忙評評理。





李妍憬說，起初談好廠商出貨，結果表單都是李妍憬幫忙處理，還被對方負責人大聲咆哮「粉絲是假的」，被說是被迫害妄想症、更年期，律師說其實可以提告民事求償，她不想把事情搞大，只表示未來不會合作。沒想到新聞曝光後，廠商說要蒐證提告，她索性在臉書公布雙方對話截圖，指自己敲到蝦皮熱門宣傳檔位，器材也是自己租借，沒想到對方竟謾罵她，不斷傳訊打擾直播，「 對方都說了要提告！那我只能先自保，不要欺負小企業，不要欺負女性！」



