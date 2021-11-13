台中連日大掃蕩　宋母欣慰：警方為我兒討回公道

台中市發生瑪莎拉蒂3惡煞圍毆宋姓大學生事件，引起社會恐慌，警方連日來執行「全面掃除暴力專案」，臨檢掃蕩易滋事的處所，宋母表示對警方的努力感到非常欣慰，也相信警方和司法會為兒子討回公道。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-13 13:21:59｜2021-11-13 13:23:34
因瑪莎拉蒂惡煞圍毆事件被記過的台中警第六分局長蔡元戎，上午帶著補品到榮總慰問宋母、關懷宋姓大學生病況。蔡元戎向宋母說明，台中市治安一向穩定，發生此嚴重暴力事件後，警方已全面執行專案掃蕩，整肅街頭暴力亂源。
宋母表示，自己因兒子的事忙亂好幾天，昨天得知兒子甦醒，晚上才有餘力了解警方這幾天強勢作為，她非常欣慰，也感謝警方所做的努力，相信警方一定可以幫小市民討回該有的公道。宋母說：「我也跟兒子說你放心，警察會幫你、媽媽也一定會為你請律師打官司、幫你討回公道。」
網友用各種方式制裁3名惡煞的父母，宋母說，目前全心希望兒子趕快恢復身體健康，對網友的行為並不了解，也沒什麼想法。對於嫌犯父母公開道歉的行為，她覺得「可能只是作秀而已」，她曾接到自稱百桂老闆的男子電話，說要拿東西到家裡慰問，但擔心自己人身安全，以時機不恰當拒絕。