巷仔內／親自徵召六都市長候選人　蔡英文拚歷史定位

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台南市長黃偉哲上屆參選僅小贏對手5萬餘票，雖然當時受到「韓流」的影響，但民進黨內初選廝殺激烈，也成為「險勝」的原因。高雄市長陳其邁補選勝出，近期雖有城中城大火事件，但被徵召拚連任機會高。而桃園市長鄭文燦任期屆滿，桃園雖然有多人表態，甚至有現任立委被點名，仍少了「大咖接班人」。
台北市長柯文哲任期同樣屆滿，副市長黃姍姍預計接班參選，國民黨、民進黨勢必都會派出人馬參選，台北將成為「三腳督」局面，「人人有機會，個個沒把握」，找到實力、魅力兼具的人選，民進黨才有機會搶回失去已久的台北市。
新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕上任後，民調持續攀高，新北、台中成為民進黨的「艱困選區」。民進黨2018年在新北推出「老縣長」蘇貞昌卻大輸29萬票，雖然同樣受到韓流影響，但地方沒有遲遲沒有人才冒出是一大隱憂。相反的民進黨在台中雖有多名人選，但要找出對抗盧秀燕的人選還是不容易。
身兼黨主席的蔡英文，雖然在2020年順利連任總統，並以817萬231票創下公民直接選舉總統後的史上最高得票數。2022年地方大選是蔡英文政權的一大挑戰，倘若初選自家人殺到刀刀見骨，就算最後完成整合，但心結在就有可能影響最後選舉結果，因此由蔡英文直接徵召，除了避免初選外，也能找到真正強棒代表民進黨出征。
不過民進黨內有著派系問題，自家派系人馬若選上六都市長就能擴展勢力範圍。蔡英文直接徵召，恐讓派系無法推出自己人參選。有派系操盤手指出，蔡英文現在無連任壓力，找六都市長參選人不會思考派系問題，因為蔡英文「只想贏」，也只會挑出「最強人選」，唯有勝選才能鞏固剩下來的任期，同時贏得自己在政壇的「歷史定位」。
英系立委也指出，黨內目前有很多議題，由總統徵召六都市長人選可以有全盤的佈局、減緩黨內競爭，也因沒有連任壓力而沒有派系的問題，才能以總統的高度來看選戰。而蔡英文除了扛起地方大選外，2024年的總統大選也要確保民進黨繼續執政，才不會像前總統陳水扁、馬英九被推翻政績，導致失去自己的「歷史定位」。