張惠妹、瘦子超強改編　飆唱迪士尼卡通經典主題曲

串流服務Disney+ 攜手「華語天后」張惠妹、「嘻哈男神」瘦子E.SO，及以天籟美聲聞名的希望合唱團所打造「A Night of Disney+ 夢想之夜」，在幕後花絮的訪談中，張惠妹透露：「雖然我個人非常熟悉多首迪士尼的歌曲，但我幾乎沒有什麼機會可以演唱它們，能有這個機會成為表演的一部分，簡直是夢想成真。」瘦子則說：「這段饒舌創作的歌詞，其實就是想像自己徜徉在電影世界中，隨心扮演任何角色。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-13 14:01:19
希望合唱團的開場，取景於陽明山大屯山自然公園與小隱潭瀑布，阿妹則接續於台北流行音樂中心的展演廳和場外館地進行錄製，這也是北流中心首次提供空間供音樂影片拍攝。談及這段製作過程，導演黃中平表示：「你能感受到空氣中洋溢歡樂的音符，阿妹會把握空檔時間與原住民小朋友們交換演唱迪士尼名曲的技巧，甚至一同飆歌，讓人印象深刻。」另一方面，為了詮釋經典風韻與新世代精神並存的饒舌創作，瘦子E.SO的拍攝選在中山樓進行，呈現古典與現代的極致對比，黃中平解釋：「我們將Disney+ 旗下許多令人難忘的影視作品投影在台灣著名的建築、甚至是古蹟上，包含台北101周邊國際大樓、高雄流行音樂中心、北門城、台北郵局、國立台灣博物館及勸業銀行舊廈，以營造Disney+ 正式進入台灣的氛圍。」
Disney+ 影音串流服務的訂閱費用為每月新台幣270元，年費為新台幣2,790元，提供來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star。最多支援 4 個裝置同時觀賞，可於多達 10個裝置下載影音內容，擁有個人化推薦並能創建最多7個不同的使用者，並可以由家長建立兒童使用者檔案。