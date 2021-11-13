一夕劇變！辣媽直播業績破千萬　聽聞老公賭輸600萬淚崩

網路人氣直播主「花媽」，曾創下直播4小時銷售1,200萬的業績，事業屢創高峰，她日前拍短片吐露真心話，指這幾年拚出好成績，還買了房子，老公卻被賭博集團盯上，被誘騙沉迷線上賭博，一口氣欠下600萬債務，讓她忍不住淚崩，為了照顧三個小孩，只好向家人借錢，還不敢曝光真相。





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▲「花媽」曾創下４小時1,200萬的銷售業績。（圖／翻攝花媽臉書）

▲花媽談到老公一夕欠債600萬不禁落淚。（圖／翻攝自臉書Quella花媽嬰幼直播）

直播時活潑可愛的花媽，私下卻有悽慘經歷，老公過去曾進出監獄兩次，「偽單親」的她，只能邊帶小孩邊直播養家，最慘身上僅剩下100元，一個便當四口分著吃，如今靠著直播翻身，還買了房子，結果老公又迷上賭博欠債600萬，讓她內心一夕崩塌。





花媽說，好業績是公司的，公歸公、私歸私，她不能動用公司金錢處理個人事務，用儲蓄現金還款，結果還不夠，只好跟家人借錢，但感念老公曾經養家，讓她過著衣食無憂的生活，「他以前也有付出，有疼惜我的地方，給我的安全感是外人所看不到」，因此不會離婚放棄老公，要一起繼續走下去。





▲花媽經常一開播就是千人起跳，先生也經常出現在直播畫面裡。（圖／翻攝自臉書Quella花媽嬰幼直播）

花媽從小因父母離異，被送到保母家照顧，卻碰上惡劣保母，冬天穿著睡衣被鎖在門外不給飯吃，「就算媽媽帶美食、玩具來，只要一離開，保母就把東西給她的小孩吃。」直到有一天姊姊來探望，花媽才鼓起勇氣希望姊姊帶她離開，不再回到那個沒有溫暖的家，這件事讓她從小就發誓，未來一定要保護家人。



