為拜習視訊會熱身　王毅與布林肯通話重申一中

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據中國外交部官網新聞稿，王毅13日應約與布林肯（Antony Blinken）通話，並作上述表示。
王毅說，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）將於16日舉行視訊會晤，兩國元首對中美關係發揮著把舵引航的關鍵作用。雙方要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。
新聞稿引述布林肯表示，世界高度關注此次美中元首視訊會晤，美方期待在會晤中本著相互尊重的精神與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。
新聞稿並稱，王毅在通話時針對美方近日在台灣問題上採取的「錯誤言行」，進一步表明中方嚴正立場。
王毅宣稱，「歷史和現實已充分證明，台獨是台海和平穩定的最大威脅，任何對台獨勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果。」
他又說，如果美方真想維護台海和平，「就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向台獨勢力發出錯誤信號。」
新聞稿表示，雙方還就能源安全、氣候變化、伊朗核問題等交換意見，並同意就應對各類全球挑戰保持對話。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）與中國外交部發言人華春瑩於台北時間13日先後宣布，拜習視訊會將於16日登場。
據雙方聲明，華春瑩稱，兩國元首將就「中美關係和雙方共同關心的問題」交換意見。莎琪則表示，會議是要「為美中競爭訂定規則，目的不在尋求特定成果」。雙方會談論美中可合作之處，拜登也會毫無保留表達美方對中國的關切。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101113