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國家級邊緣人不哭！限定優惠「買一送一、免費K歌」

▲「路境行旅」力挺「國家級邊緣人」，也推出免費體驗活動，沒有被抽中的邊緣人能在唱歌房裡高歌宣洩。（圖／業者提供）
▲「路境行旅」力挺「國家級邊緣人」，也推出免費體驗活動，沒有被抽中的邊緣人能在唱歌房裡高歌宣洩。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-13 14:39:03｜2021-11-13 14:44:29

你是邊緣人嗎？各部會推出的八大加碼券已經告一個段落，根據官方資料顯示，這次的加碼券抽獎共有27組號碼沒被抽到，被網友戲稱為「國家級邊緣人」，不少業者逆勢操作，推出專屬邊緣人的優惠好康，希望撫慰這些民眾。

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「國家級邊緣人」的身分證末號分為是「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」這27組。

米其林美食添好運與了凡，推限定「買一送一」好康優惠，凡身分證末2碼符合「邊緣人」資格，即日起至2021年12月31日止，享添好運經典甜品「楊枝甘露」、了凡「油雞」買一送一優惠。

「小鹿文娛」旗下「路境行旅」力挺「國家級邊緣人」，也推出免費體驗活動，沒有被抽中的邊緣人能在唱歌房裡高歌宣洩，或選擇延遲退房一小時，一掃邊緣人陰霾。

另外，高雄義大皇家酒店也推邊緣人優惠，2021年11月15日至2022年3月31日，週一至週四，可以用2.7折3000元的優惠，入住原價破萬的豪華雙人房1晚，還送2客早餐，換算下來平均一人只要1500元。

怡客咖啡則是用飲品來撫慰邊緣人，2021年11月8日至2021年11月14日，1週限定，推出「加碼券沒你的事，怡客請你喝美式」，邊緣人可以享用美式咖啡「買1送1」優惠。

號稱網美最愛的手搖店「舒油頭」，則是開放到11月21日前購買飲料，邊緣人可獨享「全品項任2杯88折」。同樣開放到21號，「伊莉莎白紅茶書房」手搖店則是3款明星商品「伊莉美人蜜紅」「白雪凍美人茶」「日不落拿鐵」任2杯88折的優惠。

▲一張加碼券都沒中的27組國家級邊緣人別哭！咖啡買1送1、茶飲加10元多一件專屬優惠來囉。（圖／翻攝自怡客咖啡 Ikari coffee FB、舒油頭FB）
▲一張加碼券都沒中的27組國家級邊緣人別哭！咖啡買1送1、茶飲加10元多一件專屬優惠來囉。（圖／翻攝自怡客咖啡 Ikari coffee FB、舒油頭FB）
另外，台北永康街最具代表的雪花冰「思慕昔」，也對邊緣人釋出友善價，招牌「芒果雪花冰」全品項，在11月15日之前，出示身分證核對資格就享有8折優惠。

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