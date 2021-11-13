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傳奇國師過世！生前開妓院　怕小姐逃跑「超毒手段套牢」

▲細木數子（左）8日過世，享壽83歲，養女細木香（右）發文證實。（圖／細木香IG）
▲細木數子（左）8日過世，享壽83歲，養女細木香（右）發文證實。（圖／細木香IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-13 15:01:04｜2021-11-13 15:03:38

「日版國師」細木數子本月7日晚間高燒不退，8日因呼吸不全過世，享壽83歲。細木數子生前經歷精彩，未接觸算命前，曾開過咖啡廳、妓女店，當媽媽桑時為了不讓小姐逃走，自爆會在她們身上打冰毒，之後學習命理，特有的毒蛇算命獲封「收視女王」，不少大咖藝人都曾找她算過。

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▲細木香不捨細木數子過世。（圖／細木香IG）
▲細木香不捨細木數子過世。（圖／細木香IG）

細木數子的爸爸熟識黑白兩道，媽媽經營妓院，兄弟姐妹也都涉及黑道、有不少前科。出身複雜家庭的細木數子，16歲當選「澀谷小姐」，17歲就開了咖啡店，20歲開俱樂部、在銀座當高級媽媽桑，當時有客人跟她求婚，但2人婚姻不到一年告吹。她20年前曾自爆為了不讓小姐逃跑，會在她們身上打冰毒，行為引起譁然。

細木數子在泡沫經濟時曾被詐騙，負債高達2億元，不同於其他人鬧自殺，她則是挨家挨戶拜訪債權人，擬定還債計劃說服對方，擅於經營的她開設酒店，不假他人助援，不到3年便把債務還清。經過人生大起大落，細木數子決定學習命理，80年代更吹起一波「細木算命熱潮」，算命也讓她變富有，不僅買了豪宅，更創立自己的節目。

細木數子在日本算命界地位崇高，毒蛇的算命方式讓她成了收視女王，許多藝人都給她算過，直到2008年，細木數子以專攻本業為由，退掉所有節目、消失螢光幕前，養女細木香正式接棒，細木數子於2019年引退。

▲細木香（右）接班細木數子。（圖／細木香IG）
▲細木香（右）接班細木數子。（圖／細木香IG）
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