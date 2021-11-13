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肯定新演員潘綱大演技　金馬影帝莫子儀自嘲年紀大

▲莫子儀表示很喜歡跟年輕演員聊天，但也自嘲40歲的他年紀已經大了。（圖／金馬執委會提供）
▲莫子儀表示很喜歡跟年輕演員聊天，但也自嘲40歲的他年紀已經大了。（圖／金馬執委會提供）

記者臺孝婷/台北報導

2021-11-13 15:07:32

國片《該死的阿修羅》入圍今年金馬獎3項大獎，包括最佳原著劇本獎、最佳女配角獎以及最佳新人獎，昨（12日）晚劇組出席金馬影展首映會，並在會前接受媒體聯訪。金馬影帝莫子儀被問及對即將角逐最佳新人獎的潘綱大有什麼印象？他侃侃而談：「滿期待的，我很喜歡他！」

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▲《該死的阿修羅》劇組出席金馬影展首映會。（圖／金馬執委會提供）
▲《該死的阿修羅》劇組出席金馬影展首映會。（圖／金馬執委會提供）
導演樓一安透露，所有參與演出的演員中，只有女配角王渝萱看過完整版的《該死的阿修羅》，「上次媒體試映，她自己跑去看的，主要還是希望演員們可以在效果比較好的戲院裡看。」因此一直到昨天晚上，一票演員們才和參加首映會的觀眾一樣第一次看完整部片，其他粉絲則需要等到明年3月才能進電影院一睹偶像們的風采。

▲潘綱大入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎。（圖／金馬執委會提供）
▲潘綱大入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎。（圖／金馬執委會提供）
首映會前莫子儀被問到有沒有傳授金馬得獎經驗給入圍最佳新人獎的潘綱大，他笑說每個人上台領獎的時候都是屬於自己的時刻，所以不需要特別教導什麼，還透露曾在其他短片看過對方的演出，因此期待看到潘綱大在《該死的阿修羅》中的表現。莫子儀很喜歡和年輕演員聊天，認為這是一種學習，可以知道他們如何準備角色和入戲，「滿羨慕他們有很豐富的環境學習想要的東西，思想也更多元。」其中年僅20歲的凌心妤，在片中以Cosplay裝扮現身，這也是她再次和樓一安合作，凌心妤大讚導演執導功力好，也非常期待看到完成品，樓一安則誇凌心妤外型可愛，非常適合片中角色。

▲凌心妤在《該死的阿修羅》中打扮可愛。（圖／希望行銷提供）
▲凌心妤在《該死的阿修羅》中打扮可愛。（圖／希望行銷提供）

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