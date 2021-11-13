名家論壇》鄭仲嵐／安倍晉三繼承最大派閥：未來動向？

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這也是安倍晉三在暌違9年多後重新回到清和會麾下，先前他因為就任首相而暫時離開派閥，在2020年8月辭去首相後，又沉潛1年2個多月後才重新回到派系中，並且一舉拿下重要的會長位置，被許多人視為「重新浮出檯面」。
安倍在致詞時也強調，經濟復甦、警示中國崛起還有修憲等是目前日本的三大議題。特別在台灣上，他也強調「中國這幾年急速擴大軍事費用、對台灣的軍事威壓只有愈來愈高」，表示台灣海峽安全是相當重要國防政策。
安倍隨後也透過推特表示「今天正式就任清和政策研究會會長」，他也持續強調該派閥一脈相承的重要，稱「從前町村會長手中接下位置後，一直戮力耕耘的前細田會長，我真的表示由衷敬意。為了能夠持續給下個世代更多驕傲，我會以會長身分跟大家持續一同盡力」。
相隔30年的新安倍派
安倍晉三的推文，吸引不少人轉發，其中也包括他弟弟岸信夫，岸信夫也在轉推文中稱「安倍派睽違30年回來了，未來會好好支持新會長」。
為何要說睽違30年？其實安倍晉三的父親晉太郎，在過去的1986年至1991年5月病逝前，一直都是清和會第二屆的會長。在父親過世的30年後，兒子安倍晉三再度以第10屆會長身分，掌握黨內的最大派系，確實有種子承父業的感覺。
安倍在致詞時也強調，未來黨團希望能夠推出至少30兆日幣的復興方案，給後新冠疫情時代更多經濟活水。對於他相當在意的修憲問題，他也表示會站在前方帶領大家，他稱「岸田首相也說想修憲。我會一起協助首相，跟國民一同討論下持續獲得更多修憲動力。」
清和會本身就是自民黨內的最大派系，在安倍正式就任後，旗下多達93位國會議員，未來將對自民黨執政產生若干影響力。特別是其他如麻生派（53人）、竹下派（51人），以及過往被視為較親中派的二階派（44人）與岸田派（42人）等，未來都必須要以安倍派的決策為最大依歸下進行斡旋。
然而，安倍也有其既有問題，包括首相任內「賞櫻會事件」的帳目等，未來有可能檢調會持續調查，也一定會成為在野黨窮追猛打的目標，安倍的會長任期內，還是會持續受到各方檢視。
成為岸田文雄肉中刺？
安倍晉三成為派閥領袖，首當其衝的便是目前首相岸田文雄的施政上，某種程度可能會出現「安倍風格」。岸田文雄這次也是在黨內二次選舉，因為較右派的派閥不願支持河野太郎，最後轉投岸田，岸田雖然是執政，但是在黨內的派系優勢上仍是薄弱，必須要跟其他派閥調整平衡。
根據日本《每日新聞》報導，就有匿名的眾議員受訪時表示，「未來安倍派太過強勢的話，那可能會讓執政團隊出現過大對抗」。隸屬岸田派的前防衛大臣小野寺五典則是在11日緩頰說「首相跟安倍是同期的。他們年輕時就很尊重彼此，就算是派閥也都會維持很好關係的不是嗎」。
另一個問題，則是在竹下派的會長改選，先前會長竹下亙因病過世，會長始終懸缺，目前接任呼聲最大的是現任幹事長、前外務大臣茂木敏充。本身較偏中立的竹下，一旦新會長就任，政策走向也值得關注。
還有就是這次出馬參選總裁的高市早苗，本身也是無派閥，但是深受安倍支持，未來也不排除高市被安倍給延攬入清和會的可能。
因此綜觀這幾年，如果安倍晉三穩健地掌握派閥，與第二大派麻生派一起合作下，未來岸田的「安倍色彩」只會愈來愈重，岸田文雄是否能從中找到平衡，不至於淪為菅義偉之後的「安倍3.0」，有待他拿出過往亮麗的外交斡旋手腕在黨內交涉。
●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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