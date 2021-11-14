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冬季將至　印度德里空汙持續惡化

▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-14 00:00:00

（中央社記者林行健新德里13日專電）隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。

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為協助印度政府解決空汙問題，駐印度代表處科技組正與印度相關省分洽談引進台灣農業科技，將有機廢棄物轉換成生質燃料能源，協助減少農民燃燒稻草梗產生的汙染。

根據印度中央汙染控制局（CPCB）上午11時的數據，德里空氣品質指標（AQI）為469，主要汙染源為懸浮微粒（PM10）和細懸浮微粒（PM2.5），這樣的情況已維持將近兩週；昨天下午，PM2.5濃度達到381微克，是安全數值的6倍以上。

根據CPCB數字，德里在過去8天之中，有6天的AQI達到「嚴重」等級。

印度空汙指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

走在德里市區，放眼望去，四週幾乎一片灰茫茫，駐印度代表處大樓內走廊AQI超過300，相當於在戶外數值。數間辦公室內兩、三台空氣清淨器齊開，辦公人員也戴上N95口罩。

德里「空汙分級因應行動計畫」下的一支委員會，昨天已建議民眾減少戶外活動，同時要求政府部門儘量減少使用公務車頻率至少3成，以及準備啟動空汙緊急因應措施。

這個委員會表示，截至週五（12日）的24小時之間，德里空汙源頭是周遭省分的超過4000場農地焚燒稻稈等廢棄物帶來的濃煙，佔空汙來源的35%；而短期內可能不會下雨或刮風，因此預計直到18日之前情況不會改善。

德里環境部門已經下令所有瀝青攪拌廠暫停運作，減少燃煤發電廠及增加天然氣發電廠的運作能量；公車也依時段調整收費，鼓勵民眾在非尖鋒時段搭乘。

此外，德里天氣轉寒，遊民從黃昏開始到次日清晨多會焚燒樹枝、木柴取暖，加上疫情趨緩路上車輛漸增，其中許多使用柴油引擎，使得空汙情況雪上加霜。（編輯：馮昭）1101113

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