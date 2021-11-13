當6年記者不幹了！她回老家賣地瓜爆賺破億 人生大翻轉
走過街頭巷口，時不時能看見熱呼呼的地瓜攤，飄出陣陣香氣。寒冷的冬天，甜蜜的地瓜入口，身體立刻溫暖了起來。陸媒《山東商報》報導，一名在職場待了6年的記者劉朝麗，因為懷念兒時烤地瓜的甜蜜滋味，毅然辭職回家賣起了地瓜。今年線上線下的銷售總額即將破億。但對於她的成功，卻有網友提出質疑，認為賣地瓜怎麼可能賺到這麼多錢。對此，劉朝麗回應：「一億其實不多。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 17:13:58
劉朝麗兒時和父親在內蒙古生活，沒有甚麼零食、水果可吃，香氣撲鼻的烤地瓜就是她童年最甜蜜的回憶。在職場工作六年後，機緣巧合之下，她走上了農業的道路。《山東商報》報導，她今年線上線下的銷售額即將突破一億。但有網友提出質疑，「既然種地瓜這麼賺錢，為什麼農民還那麼窮呢？農民工何苦去城裡幹那麼多髒活累活，還不如種地瓜賣地瓜。」
根據《紅星新聞》報導查證，銷售破億的說法並不誇張，劉朝麗也回應表示，網友的理解可能不太對，公司的經營模式、「賣地瓜」的所得利潤計算與網友的理解有所出入。她說，「我們賣1個億，其實並不多。像我這樣返鄉創業、銷售農產品的同行，賣蘋果、賣柳丁銷售額達到幾個億的其實非常多。」
劉朝麗透露，公司並沒有大規模種植地瓜，只有300畝的示範基地；不過先透過網購平台收購訂單，再根據訂單需求倒推地瓜供應量，並在全國發展種植，從南方種到北方，「廣州、湛江、雲南、安徽、河南、河北、山東都有我們的種植訂單。所以從這個角度而言，網友的理解也沒有錯，一個地方是沒有辦法滿足那麼多需求的。」
她表示，農產品銷售的難點在於缺乏從生產到銷售中間的「供應環節」，而她的公司在不同網路平臺和社交媒體都有銷售管道，透過「供應鏈的力量，解決供求之間的『跳板問題』」。（實習編輯：王思琴）