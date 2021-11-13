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遼寧成疫情新爆點！傳大連多家遭貼封條　足不出戶14天

▲莊河市有居民聲稱，收到居家隔離通知後，家門口便被貼封條。（圖／翻攝微博）
▲莊河市有居民聲稱，收到居家隔離通知後，家門口便被貼封條。（圖／翻攝微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-13 17:01:16｜2021-11-13 17:03:47

中國昨(12)新增新冠本土確診57例，其中遼寧大連就佔了40例，截至目前，中國此輪疫情已延燒快1個月，波及21個省份，確診病例數破千人。

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綜合中媒報導，中國新冠本土疫情持續，13日通報前一日新增75例確診，其中57例為本土個案。其中，遼寧省大連市單日就新增40例本土及3例本土無症狀感染，成為本波疫情的新爆發點。

報導聲稱，大連本輪疫情首例確診，來自大連市下轄的一個縣級市「莊河市」，病患與一個進口首站冷藏庫有關，同站冷藏庫已有16人感染，但疑似當中有人未有按規定集中隔離，導致疫情輸入、擴散至社區，而這亦是大連第3度出現與冷凍物流相關疫情。

據中國官媒指出，自從去年傳出冷凍物流病例後，大連已於去年年底宣布實行首站定點冷庫管理制度，嚴格把守入口關，凡是進入大連的進口冷鏈食品，必須先進入首站定點冷庫進行集中消毒、集中檢測、集中監管，「批批檢測、件件消毒」後才方以出貨，實施全鏈條閉環管理。本次再度發生疫情，官方認為，這代表「鐵桶式防控」仍存在漏洞。

▲莊河市政府官網於12日刊登一份通告，要求居家隔離者，嚴格落實防控要求。（圖／翻攝自莊河市政府官網）
▲莊河市政府官網於12日刊登一份通告，要求居家隔離者，嚴格落實防控要求。（圖／翻攝自莊河市政府官網）

由於莊河市確診者激增，莊河市政府官網於12日刊登一份通告，要求居家隔離者，嚴格落實防控要求，堅決做到「足不出戶」，並配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式，確保人員不得出門。

至於微博上有消息聲稱，莊河市多達40萬戶受上述禁令影響，不得出門一事，目前尚未得到證實，中媒也未報導實際受到影響的人數究竟有多少。根據莊河市政府官網數據，莊河市戶籍人口總數為88.9萬人，惟實際居住人口則不詳。

▲微博流傳微信群組截圖，聲稱莊河全市40萬戶都貼上了封條，全體居家隔離14天。（圖／翻攝微博）
▲微博流傳微信群組截圖，聲稱莊河全市40萬戶都貼上了封條，全體居家隔離14天。（圖／翻攝微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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