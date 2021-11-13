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元宇宙、電動車題材股夯　量能維持3千億有利台股表現

▲法人指出，看好台股與美股財報普遍優於預期，加上近期台股搭上不少題材，如元宇宙、電動車、第三代半導體等，若量能能持續維持至少3000億以上的水準，則有利指數後續表現空間。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，看好台股與美股財報普遍優於預期，加上近期台股搭上不少題材，如元宇宙、電動車、第三代半導體等，若量能能持續維持至少3000億以上的水準，則有利指數後續表現空間。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-13 17:10:09

隨著科技與傳產輪動帶動，台股作夢行情持續，替多頭熱度加溫，本周周線再度收紅，累計連6紅。周五（12日）台股盤中一度來到17602.05點，創下9月初以來波動高點，終場收盤價17518.13點，上漲65.61點，漲幅0.38 %，成交金額3692.45億元。法人指出，看好台股與美股財報普遍優於預期，加上近期台股搭上不少題材，如元宇宙、電動車、第三代半導體等，若量能能持續維持至少3000億以上的水準，則有利指數後續表現空間。

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保德信高成長基金經理人葉獻文指出，周五MSCI公布半年度權重調整，台股在三大指數中出現二降一升，「MSCI全球新興市場」與「MSCI亞洲除日本」兩大指數權重連續11個季度遭到調降，不過，從本次半年度降幅來看，相較過往降幅縮減許多，且「MSCI全球市場指數」出現小幅上升0.01個百分點至1.69%，顯見國際資金對於台股後市看法持肯定態度。

葉獻文表示，MSCI於每年2月、8月公布季度調整，5月、11月公布半年度調整，通常半年度調整幅度較大，由於權重調整會影響國際資金在各市場的配置與資金動向，因此受到市場關注，不過，近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響性持續降低，左右股市表現的重點仍是企業獲利基本面，以及當時的整體投資氛圍。

根據統計，台股第三季走勢雖然遇到逆風，季度下跌4.62%，但整體產業成長性持續看升，因此進入第四季之後再度展開多頭彈升走勢。

葉獻文指出，在電子指數的帶領之下，台股指數已經回到9月初的波段高點17633.67點附近，看好台股與美股財報普遍優於預期，加上近期台股搭上不少題材，包括元宇宙、電動車、第三代半導體等，引領作夢行情持續，若量能能持續維持至少3000億以上的水準，則有利指數後續表現空間。

葉獻文進一步分析，除了大盤開始有所表現，中小型股與OTC指數更是活跳跳，特別是這波具有題材性的科技股，主要都是佔權值比重不高的族群，根據統計，加權指數第四季以來上漲3.44%，同期間OTC指數強彈5.73%，若將時間拉長至下半年以來，同樣是OTC指數漲幅2.01%勝過加權指數同期下跌-1.34%。

葉獻文認為，由於明年度台股企業獲利成長性可能持平，而電子股的獲利成長動能優於傳產，因此建議投資聚焦電子成長趨勢較為顯著的產業，包括通信網路、電子零組件與其他電子。另外，與中國電動車市相關供應鏈也是值得留意的焦點，由於中國電動車市今年出貨量將挑戰320萬輛，相較去年的120萬輛呈現倍數增長，傳產股則可留意食品、觀光、紡織等與內需消費相關的產業。


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