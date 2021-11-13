小虎隊誰最慘？野生陳志朋近況曝光 直播慘遭黑粉圍勦　

「小虎隊」90年代風靡全亞洲，「霹靂虎」吳奇隆當上戲劇一哥，還娶了美女劉詩詩，一家3口幸福爆表，「乖乖虎」則以《還珠格格》紅到現在，上遍各大綜藝節目，唯獨沉寂許久的「帥帥虎」陳志朋，最近終於以《追光吧！哥哥》重現螢光幕，還當上直播主帶貨，卻遭無情黑粉嘲笑，他忍不住爆內幕，透露是直播成績太好，遭到同行嫉妒，是對方雇請黑粉在評論區刷差評。





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▲「小虎隊」當年紅遍全亞洲，左起為蘇有朋、陳志朋、吳奇隆。（圖／翻攝微博）

▲陳志朋公開「小虎隊」世紀同框照，左起為蘇有朋、陳志朋、吳奇隆。（圖／翻攝微博）

▲陳志朋在直播時透露遭同行忌妒，故意找黑粉刷屏。（圖／翻攝新浪網）

有人猜測是直播平台故意陷害，陳志朋澄清，平台對他很好，但某位同行不僅套路他去陪客戶吃飯，還拖欠著承諾支付的費用，讓他心情很不好，網友調侃他是否戴著假髮時，陳志朋突然用力撥弄頭髮，力證並非假髮，吐槽網友「我頭髮都剪這麼短，還問我是不是真的？」





其實，自從陳志朋直播後就爭議不斷，首先是介紹黃金飾品時，被網友曝光該飾品只是包了一層千足金，根本不是真黃金。推薦水餃時，更是眼睛沒離開過提詞器，講得零零落落，被虧「只想著掙錢，不了解產品就敢帶貨，辜負網友的信任」。面對質疑與指責，他依舊不為所動，按照自己的方式帶貨。





▲陳志朋帶貨賣女性用品，絲毫不改大膽風格。（圖／翻攝新浪網）

陳志朋直播百無禁忌，連私密衣物洗衣液也大方放上檯面，拿起2瓶洗衣液向粉絲分享「這個是專門去除私密衣物上的血漬，給女友、家裡姐妹都可以買，每次來大姨媽最煩的時候，有了它可以馬上把髒東西沖走！」帶貨方式十分大膽。



