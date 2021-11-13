朝智慧化企業發展！中油舉行5G AIoT專案辦公室揭牌
台灣中油公司於今(13)日上午，在高雄展覽館，舉行推動5G AIoT專案辦公室揭牌儀式，以響應政府推動高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區，將最新技術應用於生產儲運各方面，朝智慧化企業發展，高雄市長陳其邁欣喜見證辦公室揭牌儀式並表示，高雄近來喜事連連，台積電佈局高雄、台泥建置超級電池工廠，他也對亞洲新灣區成為台灣未來最重要的數位港口深具信心，'並說業者「選擇高雄不會後悔」。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-13 23:43:09
台灣中油公司推動5G AIoT專案辦公室揭牌儀，是由該公司董事長李順欽主持，高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局局長廖泰翔、高雄市議會議長曾麗燕、立法委員賴瑞隆、許智傑、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、台灣石油工會第一分會長務哩事吳明發、中油煉製事業部執行長徐漢、石化事業部執行長陳國棟等人與會。
台灣中油公司董事長李順欽表示，台灣中油5G AIoT推動專案辦公室設立在亞灣區內的油品事業部高雄營業處，成立後將媒合業者與該公司各單位所提出的5G AIoT需求，將最新的技術應用於生產、儲運、銷售、工安與環保各面向，朝智慧化企業發展，藉由資通訊技術與智慧物聯網的結合，應用於公司及工廠管理，提升整體績效。
李順欽說，該公司推動5G AIoT專案辦公室，並將在高雄前鎮區的前鎮儲運所規劃實證及示範場域，透過這個場域，讓新創廠商可以驗證研發成果的有效性，期為5G AIoT創新園區再挹注新能量，他並強調，高雄是中油的重要據點，對市政的推動更是義不容辭，隨著科技的進步，5G AIoT已是不可擋的趨勢，中油5G AIoT推動專案辦公室成立後，也代表中油整體發展將進入另一個新的里程碑。
高雄市長陳其邁在致詞時感謝中油公司大力支持高雄，與高雄一起成長，日前台積電宣布在高雄煉油廠廠區，投資7奈米與28奈米晶圓廠，台泥在小港投資120億電池超級工廠，中油同樣也以高雄為基地，成立5G AIoT專案推動辦公室，相信以中油的石化龍頭地位，未來定會發揮以大帶小，促進整體產業數位轉型，而最重要的基地，就是5G AIoT專案辦公室，因此今日對台灣整體石化產業，將產生巨大深遠的影響。
陳其邁進一步說明亞洲新灣區的地理優勢，除了5G AIoT創新園區，還有鄰近的高雄軟體二期園區、遊艇碼頭、便捷的交通系統，結合數位、休閒與生活，台灣微軟公司和其他平台也已進駐，這裡不僅是高雄實質的港口，未來也是台灣最重要的數位港，在高雄可以找到絕佳商機與資源，政府絕對會扮演最佳夥伴。