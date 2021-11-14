內蒙古通遼迎有紀錄以來最大暴風雪　一樓遭掩埋

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這場暴風雨究竟有多大？報導引述通遼市消防員劉璽哲形容，「11月8日齊腰深，9日沒過頭頂」，他已數不清這幾天參與了多少次救援。
通遼市消防救援支隊官方微博近日發布多則救援消息顯示，許多民房、牛棚、廠房被積雪壓到塌陷，民眾因為大門被雪封死受困，還有道路積雪至腰深。
「通遼的雪究竟有多大」的話題上了微博熱搜。網友拍攝的影片顯示，皚皚白雪覆蓋了社區的汽車，大雪過後，車主集體「開盲盒」；家住3樓的居民拍攝的對面樓棟，一樓已經被大雪完全掩埋；許多居民家門被雪堵住無法打開。
通遼市昨天舉行記者會通報，截至11月11日下午5時，共有4.6萬人受災，初步核實此次雪災造成直接經濟損失達人民幣6.63億元（約新台幣29億元）。
通遼市常務副市長張鴻福指出，此次暴風雪致使當地1萬6013座棚舍受損、倒塌，4963頭（隻）大小牲畜死亡，31.1萬畝糧食作物被雪覆蓋，174家工業企業廠房庫房受損，部分企業停產、專案建設停工，原料和產品運輸受到較大影響。
雪災發生後，赤峰市、興安盟等地馳援通遼，應急管理部派出工作組到通遼實地指導救災工作。通遼累計出動各類清雪車輛1萬6919台，清雪人員14.7萬人。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1101113