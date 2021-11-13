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大專資訊應用創新賽頒獎　具前瞻及市場性讓人驚艷

▲第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽」於今（13）日舉行線上頒獎典禮，直播公布今年154個獎項，頒發總獎金高達254.3萬元。(圖／工業局)
▲第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽」於今（13）日舉行線上頒獎典禮，直播公布今年154個獎項，頒發總獎金高達254.3萬元。(圖／工業局)

記者許家禎/台北報導

2021-11-13 18:08:59

「第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽」於今（13）日舉行線上頒獎典禮，直播公布今年154個獎項，頒發總獎金高達254.3萬元。今年報名隊數創歷年新高，總計110校、1,043隊次、5,423人次報名參與。而據統計，歷年來此一競賽已造就超過900個產學合作案例，其中7成以上的作品，在競賽之後產業界持續採用。

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本項競賽由經濟部工業局與教育部資科司及中華民國資訊管理學會共同主辦，包括副總統賴清德、經濟部長王美花、教育部長潘文忠全都出席。此次參賽人數及單位非常踴躍，考量疫情，首次轉為線上競賽，在各界齊努力下，報名隊數創歷年新高。

總計共110校、1,043隊次、5,423人次報名參與。經過初賽後，共有369隊次晉級決賽，11/6決賽(星期六)當日約有2,500人次線上參與，成為台灣資訊競賽的一大創舉。此外，競賽持續國際化，連續10年設立「亞太交流組」，今年也邀請到新加坡、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡、香港等5個亞太經濟體代表隊線上競賽交流。

經濟部王部長美花表示，本項競賽就是培養跨領域人才創新能力的圓型競技場，工業局自93年擔綱主辦迄今，積極導入產學合作機制，邀請公私部門出題，今年方向包括人工智慧、物聯網、資安等科技應用，扣合產業趨勢及政府施政重點。近140位的評審委員中，有超過5成來自企業界的高階主管。

主辦單位統計，歷年來此一競賽已造就超過900個產學合作案例，其中7成以上的作品，在競賽之後產業界持續採用。除競賽之外，也邀請企業設立徵才攤位，歷年來累計137家次廠商參與徵才活動，媒合超過3.3萬學生人次，經調查，有超過6成參賽學生進入資通訊產業服務，成為產業生力軍。

今年，許多的作品都具有前瞻性及市場性，如國立陽明交通大學的作品「智慧機械之邊緣與雲端創新瑕疵檢測平台」，將「深度學習技術」與「自動光學辨識（AOI）技術」相結合，開發出跨元件且針對不同瑕疵(如：錫少、短路和空焊等)進行精準、快速檢測的人工智慧模型，實踐工業4.0提升輸出良品率的精神。

或如國立臺灣海洋大學的作品「智慧化魚群監控分析系統」，自製水下攝影機結合人工智慧的方式偵測箱網內的魚隻體長、體高、體重，運用YOLOv4演算法進行魚隻總數、活動力等分析，提供養殖業者準確的魚隻生長狀態，更能準確計算投餌量，節省成本又可減少對於環境的污染、提升產能，這些都是產業重點發展的方向。



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