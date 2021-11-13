大專資訊應用創新賽頒獎　具前瞻及市場性讓人驚艷

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總計共110校、1,043隊次、5,423人次報名參與。經過初賽後，共有369隊次晉級決賽，11/6決賽(星期六)當日約有2,500人次線上參與，成為台灣資訊競賽的一大創舉。此外，競賽持續國際化，連續10年設立「亞太交流組」，今年也邀請到新加坡、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡、香港等5個亞太經濟體代表隊線上競賽交流。
經濟部王部長美花表示，本項競賽就是培養跨領域人才創新能力的圓型競技場，工業局自93年擔綱主辦迄今，積極導入產學合作機制，邀請公私部門出題，今年方向包括人工智慧、物聯網、資安等科技應用，扣合產業趨勢及政府施政重點。近140位的評審委員中，有超過5成來自企業界的高階主管。
主辦單位統計，歷年來此一競賽已造就超過900個產學合作案例，其中7成以上的作品，在競賽之後產業界持續採用。除競賽之外，也邀請企業設立徵才攤位，歷年來累計137家次廠商參與徵才活動，媒合超過3.3萬學生人次，經調查，有超過6成參賽學生進入資通訊產業服務，成為產業生力軍。
今年，許多的作品都具有前瞻性及市場性，如國立陽明交通大學的作品「智慧機械之邊緣與雲端創新瑕疵檢測平台」，將「深度學習技術」與「自動光學辨識（AOI）技術」相結合，開發出跨元件且針對不同瑕疵(如：錫少、短路和空焊等)進行精準、快速檢測的人工智慧模型，實踐工業4.0提升輸出良品率的精神。
或如國立臺灣海洋大學的作品「智慧化魚群監控分析系統」，自製水下攝影機結合人工智慧的方式偵測箱網內的魚隻體長、體高、體重，運用YOLOv4演算法進行魚隻總數、活動力等分析，提供養殖業者準確的魚隻生長狀態，更能準確計算投餌量，節省成本又可減少對於環境的污染、提升產能，這些都是產業重點發展的方向。