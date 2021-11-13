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藻礁公投對決王美花　陳憲政：政治介入專業審查

▲藻礁公投意見發表會，正方代表人為律師陳憲政（右），反方代表人為經濟部長王美花。（圖／中選會提供）
▲藻礁公投意見發表會，正方代表人為律師陳憲政（右），反方代表人為經濟部長王美花。（圖／中選會提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-13 19:52:34｜2021-11-13 19:56:22

中選會今（13）日舉辦年底四大公投首場意見發表會，針對「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。陳憲政認為第三天然氣接收站設址過程政治力介入專業審查。

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陳憲政指出，台灣自稱是海洋帝國，但是對於台灣周遭的海岸海域，其實沒有一個完整的調查，以致於每次遇到開發案件的時候，都會聽到贊成的一方跟反對的一方有著不同的論述，因為資訊沒有充分公開，沒有辦法知道第三天然氣接受站興建了之後，對生態的影響是什麼？

陳憲政質疑，開發單位回應環評委員意見是北移20公尺的判斷標準，但兩個方案從照片中看不出差異，對於水域設施完全沒改變，開發單位都沒講清楚。目前經濟部的方案，也有同樣問題。專家認為，會影響生態系，經濟部也沒說明，外推方案的環評程序也沒完成審查，他希望政府能依據行政程序發召開聽證程序，期待政府公開所有評估資料，但是政府卻對聽證程序猶豫了。

陳憲政指出，政府對於三接方案過度期待，在媒體上發言而影響環評委員投票，政府為讓環評過關而違反慣例密集召開環評大會，用表決強行通過讓實質專業審查崩潰，若不遵守法定程序，無法凝聚全民共識，最後只會增加更多內耗。陳憲政呼籲，希望台灣民主法治都能完整交給下一代。

針對護藻礁團體質疑，王美花表示，以台積電近日宣佈於高雄設廠為例，台積電設廠、台商回流及外商來台投資，維持供電穩定是很重要的事情，上述投資案對於台灣經濟發展占有關鍵地位相當重要。

王美花表示，預估未來每年用電成長2.5%以上，如果不蓋第三天然氣接收站，大潭電廠第8、9號機就不能用。針對有人說缺電不如考慮重啟核四發電，王美花指出有技術困難、安全顧慮，至少要等10年，而且核四能否安全運轉還是問題。而天然氣發電碳排為燃煤的一半，若三接不蓋，將減少137億度用電，約是台北市用電量的85%，勢必要增加500萬噸燃煤，過去減排的成果將被抹滅掉。


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