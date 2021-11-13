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重光盃少棒賽開幕　葉問領軍幫嘉義和興奪勝

▲重光盃嘉義和興葉問。（圖／台北市棒球協會提供）
▲重光盃嘉義和興葉問。（圖／台北市棒球協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-13 19:20:48

第十三屆重光盃全國少棒錦標賽13日開賽，上午天氣不穩，但雨過天晴後，嘉義和興國小就在賽事主場地青年公園棒球場上演精彩逆轉秀，上屆「桃園雙強」也全部開胡，開幕典禮上主辦人陳炳甫到場致詞，並給予小球員勉勵，宣告賽事正式開始。

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陳炳甫除了是現任台北市議員，也是財團法人陳重光文教基金會董事長，多年來努力替少棒打造這場教育優先的賽事，今天他在開幕典禮上表示，「因為疫情，很多活動沒辦法辦，所以現在能站在這邊看著大家打棒球，我覺得非常感恩。棒球不一定是你的職業，但希望棒球能成為每個人這輩子的興趣。」

台北市體育局長李再立表示，感謝基金會連續13年籌辦重光盃，讓台北市的小朋友有個打棒球的舞台，並感謝大會以及辛苦的教練、裁判，堅持為台灣基層棒球扎根。

除了教育優先，每年的「課餘活動」已成重光盃傳統。過去曾安排球員搭貓空纜車、木柵動物園半日遊、台北101參訪、欣賞電影《KANO》等，今年別出心裁，邀請小朋友搭乘「大河之戀・皇后號」嬉遊藍色公路，體驗淡水河畔風光。

重光盃首日戰況，嘉義和興對上新竹關西國小，原本取得3：0領先，先發投手李嘉叡投球、守備表現都出色，還與三壘手葉問聯手演出「1-5-3」雙殺守備，但3局下半遭遇亂流，連丟5分陷入落後，不過下個半局立刻反攻，葉問還敲出深遠二壘安打，終場8：6討回勝局，小球員的臉上也終於綻放笑顏。

「我們球隊總是這樣，打擊很好，但不是很穩定，情緒也很起伏。」和興教練洪菘錞苦笑說，「李嘉叡算是我們的主戰投手，但全隊有時候遇到一個失誤就會整個亂掉，搞得自己很緊張，幸好最後打擊有幫忙，跟今天的天氣一樣，雨過天晴！」

李嘉叡今年六年級，儘管擔任隊長，畢竟還是個小學生，被逆轉時情緒明顯波動，捕手也不知道怎麼安撫，直到球隊逆轉才不「森七七」。場上霸氣的李嘉叡場下相當客氣，「我覺得自己狀況還不錯，但最後沒有投好，弄得這麼刺激。」李嘉叡除了投手也兼守游擊，聊起「守備經」總算有點笑容，「我喜歡站在球多的地方，比較有趣，但我也喜歡投球。」

今天另一位功臣是葉問，不僅貢獻關鍵打點，從三壘移防捕手後也助隊穩住陣腳，鄒族的他名字與中國知名武術家、詠春拳大師葉問同名，一登場就引起觀眾席騷動，「他是我們球隊的開心果，很『自然嗨』的小孩子，在場上都是他在『喊聲』、鼓勵隊友，但低潮也很明顯，需要特別照料一下。」洪菘錞笑說。

上屆「桃園雙強」首日都輕鬆過關，衛冕軍仁善國小16：1擊敗南投縣新街國小、龜山國小15：0高雄復興國小。

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