墨爾本數千人示威抗議疫苗強制令　批政府如納粹

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維多利亞州（Victoria）今天上路的強制令，要求建築業勞工必須完整接種疫苗。維多利亞州曾6度封城，累計長達近9個月。
墨爾本今天的示威活動尚未傳出脫序行為或有人遭到逮捕。但澳洲「世紀報」（The Age）記者在推特（Twitter）發布一段影片，片中一名示威者抬著一具掛著3套絞索的仿製絞刑台。
「世紀報」也發布照片，顯示一名示威者手持一張海報，上面將維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）的臉加上希特勒（Hitler）的招牌小鬍，並標註「獨裁者丹」（#DictatorDan）。
媒體另報導，前澳洲自由黨（Liberal Party）國會議員、現任聯合澳洲黨（United Australia Party）黨魁凱利（Craig Kelly）對示威群眾表示：「我們正被精神錯亂的醫療官僚統治。」
「世紀報」還稱，有些示威者號召對政治人物採取暴力行動，但未提出具體細節。
澳洲近幾個月經常出現反疫苗示威集會，偶爾見到暴力行為。但當地反疫苗勢力一直不大，民調也顯示，全澳洲反對疫苗的人口比例停留在個位數。
維多利亞州是澳洲人口第二大州，占全國2500萬人口的1/4；州內疫苗接種率達到87%。
維多利亞州今天通報新增1221例確診及4例死亡。澳洲另一大州新南威爾斯州（New South Wales）新增250例確診。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101113