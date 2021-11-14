女神峮峮飆鐵馬險釀車禍　許孟哲翹孤輪「根本是特技」

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》5週年特企引起廣大迴響，這趟鐵馬半環台任務，考驗主持群的意志力和體力，還要和製作單位鬥智，突破層層關卡，才能獲得「神人」助攻。5人騎到台南時天色已暗，騎在最前頭的峮峮衝太快，計時碼錶突然掉下來，讓後方一行人趕緊急停，「豆花妹」蔡黃汝的腳踏車後輪瞬間離地，緊跟在後的許孟哲也險些撞上，整個人都飛起來，還好王仁甫反應很快，車頭一扭趕緊迴正，「我完全沒看到東西掉下來，但我看到許孟哲的輪胎離地最少40公分左右，他整個人往前耶！」突發狀況也讓許孟哲心有餘悸地說：「剛剛根本是演特技！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《飢餓遊戲》5週年企劃騎單車半環台，考驗主持群體力和玩遊戲的智力。（圖／中視提供）

▲陳隨意（右）被王仁甫用遊戲道具擊中下體，當場痛到變臉。（圖／中視提供）

主持群騎到雲林時，被要求cosplay成西遊記人物，還要在時限內把陳隨意腰上的球傳給豬八戒才算獲勝。擔心得穿毛絨衣趕路，王仁甫抓起球就轉身，沒想到黏在球上的鬆緊帶一放立刻回彈，超響亮「啪」一聲，當場打在「小隨意」上，陳隨意痛到差一點變臉，孫協志趕緊上前關心：「你趕快先跳一跳。」





為了繼續錄影，陳隨意不禁露出苦笑：「雖然我是仙人，也是會痛欸！」重要部位無預警被襲擊讓他有了陰影，陳隨意不時用手護下體，甚至拿出毛巾綑在胯下中間做防護。「神器護體」的滑稽模樣讓許孟哲聯想到：「好像尿布喔！」而這段畫面也被剪來當預告，節目官方臉書一po上網，釣出陳隨意留言寫下：「還好我有兩個小孩了。」





▲許孟哲被要求揹起孫協志，吃足了苦頭。（圖／中視提供）

荒謬關卡接二連三，扮演唐三藏的孫協志必須被許孟哲揹著朗誦緊箍咒，絲毫無需出力，許孟哲一聽差點爆氣：「我昨天騎這麼多，今天還騎腳踏車，還要揹他？」不僅如此，揹法還指定要用棒式支撐，讓孫協志傻眼：「棒賽啦！棒式！他腰會斷啦！」企劃主謀下足猛藥，讓主持群吃足苦頭。



