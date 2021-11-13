樂活列車進美濃　趙天麟攜手李庭慧秀才藝與民同樂

新冠肺炎疫情趨緩，「高雄樂活節」列車今天駛進美濃區，民進黨立委趙天麟攜手美濃子弟金曲歌王羅文裕、歌后朱海君及在地才女李庭慧展歌喉秀才藝，與民同樂氣氛沸騰，也讓美濃夜市熱鬧再現。趙天麟不忘呼籲12月18日公投「四個不同意」才能守護台灣。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-11-13 21:56:48
趙天麟發起的「高雄樂活節」活動自2011年至今，每年與民眾共創歡快時光。今年的樂活節在新冠肺炎疫情趨緩後啟動，首場「寶島歌王之夜」開進有豐富人文底蘊的美濃區，舞台設在夜市旁，現場好玩、好吃還有精彩的表演節目，讓疫後的美濃夜市人氣爆棚。
「寶島歌王之夜」由美濃子弟金曲歌后朱海君、金曲歌王羅文裕揭開序幕，田庄兄哥黃西田、寶島歌王蔡小虎、「芒果公主」喬幼等人大展歌喉精彩獻唱 ; 最大亮點是美濃鋼琴才女、擁有南藝大音樂碩士的民進黨市議員擬參選人李庭慧登台與羅文裕、朱海君同台獻藝，她清新的氣質及精湛的琴藝深受好評，也讓鄉親感受到她的熱情及對家鄉的使命感。
李庭慧的父親李鴻鈞曾任議員，趙天麟介紹她從小耳濡目染對政治不陌生，決心放棄出國進修的機會要為建設大旗美的人文觀光及繁榮而打拚。李庭慧也宣示，進軍議會要為鄉親爭取便捷快速的大眾運輸系統，讓城鄉建設零落差。
精彩熱鬧的「寶島歌王之夜」，趙天麟輸人不輸陣也獻唱2首歌曲與民眾同樂，還特別挑戰客語歌曲「細妹按靚」，雖然發音略顯生澀，但是誠意破表，台上台下熱情互動，高雄樂活節的熱鬧氣氛渲染全場，這一夜美濃民眾嗨翻、快樂歡度週末夜。
趙天麟與李庭慧用公益活動傳遞正能量，也大力宣傳公投，呼籲民眾12月18日用「四個不同意」守護台灣、讓台灣更有力。