重獲自由！布蘭妮奪回16億資產　「此生最棒的一天」

美國流行歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），終於重獲自由了！洛杉磯法院昨（13）日正式宣布她脫離父親的監管，奪回自己掙來的16億台幣資產，大批粉絲拋出粉紅色彩帶慶祝，她在IG貼出這段影片，感動地說：「我非常愛我的粉絲，這太瘋狂了，我想我會哭一整天！今天是此生最棒的一天！」隨後又秀出扭腰擺臀的熱舞照，好心情表露無遺。





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▲布蘭妮獲得自由後，在IG上開心扭腰擺臀熱舞。（圖／翻攝布蘭妮IG）

童星出身的布蘭妮，1999年首張專輯《愛的初告白 》就暴紅，成為狗仔隊追逐目標，造成生活極大壓力， 2007年在公開場合精神崩潰，不但剃光頭髮，還在加油站攻擊跟拍媒體的車輛，在法院批准下，其父親史皮爾茲（Jamie Spears）隔年開始介入監管女兒的事業，疑似雇請保全人員竊聽電話，並強制她裝設避孕器。據英國廣播公司（BBC）網站報導，皮爾茲表示13年前為了保護女兒，監管有其必要，但現在是時候讓她重新掌控自己的生活。





布蘭妮名下的16億財產，曾受控於父親無法自由運用，她數度欲掌握自己的監管權都遭駁回，今年6月再度訴諸外界輿論，爭取擺脫被控制的人生，終於贏得自行選擇律師的權利，她出庭時淚流滿面，懇求法院解除父親的法律監管，法院今天正式終結其父的監管權，讓這位昔日流行天后重獲自由。



