台中立委補選　顏寬恒林靜儀同場握手加油

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林靜儀先抵達活動現場，在和現場民眾打招呼後，即入座第一排座位上，隨後抵達的顏寬恒逐一向現場民眾問好，並大方伸手與林靜儀握手，2人分別坐在貴賓席兩邊，彼此沒有互動，媒體問及是否有話告訴對方，2人都說「加油」。其實2人稍早已在清水一場餐會上碰面，但因為現場桌次太多，沒機會打招呼。
林靜儀接受媒體聯訪表示，和顏寬恒以前是同事，2人都是第9屆的立委，遇到會打招呼。有媒體問「前台灣基進立委陳柏惟日前和顏寬恒相遇，2人還會擁抱」，林靜儀則說，看看狀況吧。
媒體詢問顏寬恒是否第一次和林靜儀同台以及握手的感覺，顏寬恒表示，今天是地方上盛大活動，2人以前在立法院就曾同台，他在跑行程時常和很多人握手，大家都很熱情。
媒體詢問萊豬進口問題，林靜儀表示，之前因口蹄疫情，豬肉無法出口其他國家，但現在口蹄疫問題解決，豬肉可自由賣到其他國家，當然可以考慮自由貿易；先前開放美國牛肉進口，台灣使用美國牛肉比例高於本土牛肉，「不反對美牛卻反對美豬」邏輯不通。
顏寬恒則認為，之前在立法院「林靜儀委員」提案嚴禁美國萊豬進口，現在「林靜儀參選人」卻贊成進口，這樣的「雙標」民進黨比比皆是，只有黨意沒有民意。他重申，是反對萊克多巴胺的萊豬，而不是美豬，反對讓國人食用萊克多巴胺。（編輯：黃世雅）1101113