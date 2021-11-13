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台中立委補選　顏寬恒林靜儀同場握手加油

▲台中市第2選區立委補選明年1月9日將投票，國民黨參選人顏寬恒（前左）和民進黨參選人林靜儀（前右）13日晚間同時出席一場晚會活動，2人握手致意。（圖／中央社記者趙麗妍攝 110年11月13日）
▲台中市第2選區立委補選明年1月9日將投票，國民黨參選人顏寬恒（前左）和民進黨參選人林靜儀（前右）13日晚間同時出席一場晚會活動，2人握手致意。（圖／中央社記者趙麗妍攝 110年11月13日）

中央社

2021-11-13 22:31:16

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中第2選區立委補選明年1月9日舉辦。國民黨籍參選人顏寬恒、民進黨籍參選人林靜儀今晚首度出席同場活動，顏寬恒大方向林靜儀握手後，2人分坐貴賓席兩旁，隔空互道加油。

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台中第2選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）立委補選，國民黨徵召前立委顏寬恒參選，民進黨也徵召前立委林靜儀出征。2人今晚出席在沙鹿區公所前廣場舉辦的「月滿沙鹿晚會暨節能宣導」活動。

林靜儀先抵達活動現場，在和現場民眾打招呼後，即入座第一排座位上，隨後抵達的顏寬恒逐一向現場民眾問好，並大方伸手與林靜儀握手，2人分別坐在貴賓席兩邊，彼此沒有互動，媒體問及是否有話告訴對方，2人都說「加油」。其實2人稍早已在清水一場餐會上碰面，但因為現場桌次太多，沒機會打招呼。

林靜儀接受媒體聯訪表示，和顏寬恒以前是同事，2人都是第9屆的立委，遇到會打招呼。有媒體問「前台灣基進立委陳柏惟日前和顏寬恒相遇，2人還會擁抱」，林靜儀則說，看看狀況吧。

媒體詢問顏寬恒是否第一次和林靜儀同台以及握手的感覺，顏寬恒表示，今天是地方上盛大活動，2人以前在立法院就曾同台，他在跑行程時常和很多人握手，大家都很熱情。

媒體詢問萊豬進口問題，林靜儀表示，之前因口蹄疫情，豬肉無法出口其他國家，但現在口蹄疫問題解決，豬肉可自由賣到其他國家，當然可以考慮自由貿易；先前開放美國牛肉進口，台灣使用美國牛肉比例高於本土牛肉，「不反對美牛卻反對美豬」邏輯不通。

顏寬恒則認為，之前在立法院「林靜儀委員」提案嚴禁美國萊豬進口，現在「林靜儀參選人」卻贊成進口，這樣的「雙標」民進黨比比皆是，只有黨意沒有民意。他重申，是反對萊克多巴胺的萊豬，而不是美豬，反對讓國人食用萊克多巴胺。（編輯：黃世雅）1101113

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