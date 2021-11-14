撒幣助韓流！《魷魚遊戲》爆紅　揭Netflix背後收視佈局

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《魷魚遊戲》9集播完之後，仍留下許多劇情伏筆，讓不少劇迷直呼看不過癮，狂敲碗第二季。先前口風很緊的導演黃東赫近日也鬆口透露，確定會製作第二季。不過令人注意的是，《魷魚遊戲》並非改編自小說或是漫畫，即是在開播當下就缺少固定粉絲，再加上較為殘酷的劇情，即使找來李政宰、孔劉、李炳憲等巨星級演員，非英語戲劇仍提高了入戲門檻，《魷魚遊戲》卻仍然讓「韓流」直撲全球。
「越在地越國際」 Netflix巨額注資成影視推手
2020年全球經歷新冠肺炎疫情影響，不僅消費習慣改變，宅在家追劇也成為了過去一年的主要消遣，Netflix也因疫情紅利，在6個月內吸引超過2500萬用戶訂閱，是公司創立以來最大幅度增長。不過2020第三季財報顯示，其他用戶有83%來自美國與加拿大以外的國家，其中46%來自亞太地區，顯示出北美用戶的訂閱數已經逐漸趨緩，而亞太地區則成為了發展最快速的市場。
過去各大串流平台都致力於將諸如《六人行》、《慾望城市》等膾炙人口的美劇推向全世界，不過在串流平台在美劇紅海大開殺戒的同時，Netflix從2014年開始，就押寶在觀眾願意收看各國在地製作、非母語的內容，用熟悉的語言、符合當地文化的劇情，吸引觀眾的眼睛。例如2017年西班牙犯罪劇《紙房子》、承接《屍速列車》殭屍風潮的《屍戰朝鮮》，或是大逃殺類型劇《今際之國的闖關者》，每一齣劇都在全球交出亮眼成績，也不斷推出續集和延伸作品。在親近當地觀眾之餘，同時也引起觀眾們持續關注。
在過去一年當中，Netflix更在曼谷、哥本哈根、印度、日本、斯德哥爾摩等地開設海外辦事處。Netflix於2018年成立韓國辦事處，作為投資新興韓國影視的起點，並在過去5年來，投資了7億美元製作電影或影集。今年2月，Netflix才剛宣布，今年將投資5億美元在韓國，7個月後《魷魚遊戲》隨即拿下亮眼成績。不過Netflix能注意到亞太市場，也得歸功於Netflix全球電視部門主管貝拉巴賈里亞（Bela Bajaria）。
巴賈里亞自一年前開始，就負責主導海外市場投資計畫，她曾在一則訪談中提到，Netflix在「在地化」節目中，額外投資數百萬美元，以提供多達34種配音與37種字幕，讓全球觀眾能更輕易接觸「異國戲劇」。巴賈里亞表示「Netflix的目標是期望盡可能地與當地的創作者合作，深入了解地區特色與創意，也更貼近在地觀眾。」
「強迫餵食」演算法推廣 跨越「看字幕」障礙
不過即使推出優質節目，要如何讓觀眾打開來觀看也是問題，Netflix靠著演算法來解決。先前Netflix曾公開表明，演算法的用途並非用於決定製作節目的類型，而是了解用戶搜尋模式及觀看習慣，來幫助找到推薦內容。
不過許多用戶，尤其是英語用戶發現，Netflix時常將外語節目放進影片推薦列表。美國新聞網站《Quartz》指出，Netflix這種針對英語觀眾的「強迫餵食」演算法，就是為了讓他們在海外砸錢投資的內容能被看見。
在不斷被「餵食」外語節目的情況下，長期受到好萊塢文化影響、不習慣看有字幕的英語觀眾，也開始習慣位於影片上「1吋高」位置的字幕，更顯示出只要有好劇，就能跨越「看字幕」這道障礙。
影劇、實體周邊雙管齊下 「引流」操作打造多元收入來源
在《魷魚遊戲》大夯的同時，Netflix打開另一種變現方式，靠著實體周邊讓粉絲買單。
Netflix首先在線上商城Netflix.shop推出印有《魷魚遊戲》LOGO的特色服飾，日前再宣布，將與韓國服裝品牌聯名，推出劇中角色所穿的同款運動服。這個Netflix.shop線上商城從今年6月營運至今，過去紅遍全球的《怪奇物語》、《性愛自修室》周邊也都能找到。
除了自家線上商城，也有許多商家看上《魷魚遊戲》風潮，取Netflix洽談合作。例如樂高（LEGO）第三方人偶商，就以《魷魚遊戲》為主題，打造與劇中角色相似的樂高人偶，讓劇迷甘願掏出錢包，買來收藏。另外Netflix也首次和零售商沃爾瑪網站合作，開闢Netflix Hub專區，也將銷售《魷魚遊戲》等熱門節目相關的商品。
Netflix用自己原有的數據優勢，進行在地化佈局，更在主業之外開拓新營收管道，積極擴增全球影響力，一邊吸引在地觀眾，一邊向異地推廣異國文化，打造新一代影視帝國。