日職／日媒曝栗山有望接日本武士監督　2023WBC合體大谷

前日本職棒（NPB）日本火腿鬥士隊監督栗山英樹本季退任，由具有高度話題性的「Big Boss」新庄剛志繼任監督。根據《Sponichi》報導，離開火腿的栗山英樹將有可能接下「日本武士隊」（日本國家代表隊）兵符擔任監督，甚至有可能在2023年的世界棒球經典賽（WBC）合體和愛徒大谷翔平再度共事。





我是廣告 請繼續往下閱讀