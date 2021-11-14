日職／日媒曝栗山有望接日本武士監督　2023WBC合體大谷

前日本職棒（NPB）日本火腿鬥士隊監督栗山英樹本季退任，由具有高度話題性的「Big Boss」新庄剛志繼任監督。根據《Sponichi》報導，離開火腿的栗山英樹將有可能接下「日本武士隊」（日本國家代表隊）兵符擔任監督，甚至有可能在2023年的世界棒球經典賽（WBC）合體和愛徒大谷翔平再度共事。
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《Sponichi》報導指出，在「稻葉Japan」拿下金牌後經過3個多月，日本武士隊監督一職的人選終於有新進展，目前最有力的人選當屬剛卸下日本武士隊監督一職的栗山英樹。
栗山英樹在1990年高掛球鞋後，選擇擔任球評與評論家活躍於職棒圈內，2012年在沒有教練經驗的情況下接任火腿總教練，帶隊第一年就嚐到洋聯冠軍滋味，並於2012年選秀當時的潛力新秀大谷翔平，並打破棒球百年來的規則，全心將大谷培育成二刀流球星，這對師徒也在2016年一起嚐到日本一的香檳滋味，帶隊、選才和育才能力毋庸置疑。
2023年大谷翔平無疑仍是美、日兩地的頂級球星，對於如何在短期決賽內完整使用大谷翔平，一手培育大谷成長的栗山英樹絕對熟知他的「使用說明書」。
報導中直言，甚至就像2006年日本隊監督王貞治在WBC經典賽以鈴木一朗為中心，編成最強日本隊奪下世界第一一樣，2023年有可能看到大谷、栗山這對師徒組合一起穿上國家隊球衣，甚至以他們為首帶領日本重奪世界第一。
此外報導中也提到，「稻葉Japan」中積極使用村上宗隆、伊藤大海等年輕好手，宣告國家隊世代交替的同時也出色地拿下金牌。2023年WBC的奪勝關鍵可能是如何讓這些年輕選手和大谷完美配合，這10年間在第一線指揮作戰的栗山英樹，可以在距離2023年WBC所剩不多的時間內，準確地判斷球員能力來加速球隊編成。
2006、2009年栗山英樹都以球評或是報導者的身份在第一線，如今若正式就任日本武士隊總教練，目標就是相隔14年，再度帶領日本武士隊重返世界第一。