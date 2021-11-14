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鐵道旅遊｜台鐵藍皮解憂號熱銷賣破8千人次　行駛最美鐵道段飽覽台東藍

鐵道旅遊｜台鐵藍皮解憂號熱銷賣破8千人次　行駛最美鐵道段飽覽台東藍
鐵道旅遊｜台鐵藍皮解憂號熱銷賣破8千人次　行駛最美鐵道段飽覽台東藍

行遍天下旅遊網

2021-11-14 07:30:41

鐵道旅遊正夯，藍皮解憂號觀光列車10月23日正式啟航，獨特性和稀有性讓它一上路就引爆市場話題，年底前銷售已經超過8千人次，熱門時段銷售量更是超過8成滿，旅客除了可以感受復古懷舊的乘車體驗，沿途鐵道祕境還有許多不能錯過的打卡亮點。跨年將至，還可選擇搭乘藍皮解憂號前往台灣極南車站「枋山站」欣賞2021年最後一個夕陽，因為車站坐落於半山腰，無敵海景盡收眼底。

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▲搭乘藍皮解憂號體驗復古浪漫。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲搭乘藍皮解憂號體驗復古浪漫。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲搭乘藍皮解憂號時，倚著窗台吹著陣陣微風，混和陣陣撲鼻而來的海水鹹味相當療癒。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲搭乘藍皮解憂號時，倚著窗台吹著陣陣微風，混和陣陣撲鼻而來的海水鹹味相當療癒。（圖片提供：雄獅旅遊）
藍皮解憂精選　南迴鐵路五大賣點

藍皮解憂號觀光列車行駛的南迴鐵路，被譽為台灣最美的軌道段，沿途處處都是驚喜。鐵道專家蘇昭旭精選南迴五大賣點，包括南迴鐵路中，從內獅到枋山這段路途，因為路基較高，凌空觀海宛如騰雲遨遊，緊接著枋山開往中央山脈，可將溪流與山林美景盡收眼底；中央隧道段則是全台第二長的鐵路隧道，該路段總計有18個大小隧道，大海和山洞間不停穿梭，充斥著搭火車的趣味性；至於大武到金崙堪稱是最美的一段路，窗景重返大海後，火車和太平洋共舞，欣賞海天一色。

▲藍皮解憂號車窗可以開啟，也成了拍照打卡的熱門地點。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲藍皮解憂號車窗可以開啟，也成了拍照打卡的熱門地點。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲藍皮解憂號浪漫的藍可輕易拍出美照。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲藍皮解憂號浪漫的藍可輕易拍出美照。（圖片提供：雄獅旅遊）
藍皮解憂精選　十大網美打卡景點

藍皮十大網美打卡點除了藍皮的車頭、車廂，還有懷舊座椅、車窗、電風扇是大家必拍的項目外，南迴公路上最有特色的「聖若瑟教堂」、穿過長長隧道才能抵達的「祕境沙灘」、被譽為全台最美高架橋的「金崙大橋」、太麻里站外的「海天一線」、太麻里「台版櫻木花道平交道」、復古風的「枋山站舊月台」、擁有無敵海景的枋山站外「半山腰大平台」、全台最美月台「多良車站」等，都是必訪的特殊景點。

▲沿著金崙隧道涵洞盡頭光一直走，就可看見一片湛藍且遼闊太平洋美景，因此有「台東最美隧道」和祕境沙灘之稱，還能欣賞金崙大橋。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲沿著金崙隧道涵洞盡頭光一直走，就可看見一片湛藍且遼闊太平洋美景，因此有「台東最美隧道」和祕境沙灘之稱，還能欣賞金崙大橋。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲太麻里車站前是廣闊太平洋，藍天白雲配上300公尺長的筆直的斜坡道，就會出現海平面比陸地高的奇景，也成為「海天一線」的絕佳景觀。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲太麻里車站前是廣闊太平洋，藍天白雲配上300公尺長的筆直的斜坡道，就會出現海平面比陸地高的奇景，也成為「海天一線」的絕佳景觀。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲藍皮解憂號通過台版櫻木花道平交道。日本動畫《灌籃高手》櫻木花道與晴子在平交道揮手的經典畫面，讓不少動漫迷前往日本鐮倉高校前站朝聖，但在台灣的台東的太麻里站，也有類似的場景，也讓這裡成了網路爆紅的IG打卡景點。（圖片提供：雄獅旅遊）
▲藍皮解憂號通過台版櫻木花道平交道。日本動畫《灌籃高手》櫻木花道與晴子在平交道揮手的經典畫面，讓不少動漫迷前往日本鐮倉高校前站朝聖，但在台灣的台東的太麻里站，也有類似的場景，也讓這裡成了網路爆紅的IG打卡景點。（圖片提供：雄獅旅遊）
藍皮變身移動書店　分享獨特藍皮記憶

為提供旅客更多元、有趣的藍皮解憂號行程，藍皮解憂號觀光列車還規劃了一系列策展行程，首波活動將與「南國漫讀節」一同打造期間限定「列車上的書店」，放上書櫃、掛上布幔，將車廂佈置成文青風，以全新閱讀體驗開啟讀者感官，自10月至明年2月共啟動5趟班次，邀請為藍皮解憂號命名的作家劉克襄、藍皮末班車及藍皮解憂號復駛首班車列車長馬世駿等鐵道專家帶領旅客，透過不同面向深度認識藍皮解憂號觀光列車，還能聆聽旅遊作家分享特殊旅遊經驗。



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