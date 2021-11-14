我是廣告 請繼續往下閱讀
藍皮解憂精選 南迴鐵路五大賣點
藍皮解憂號觀光列車行駛的南迴鐵路，被譽為台灣最美的軌道段，沿途處處都是驚喜。鐵道專家蘇昭旭精選南迴五大賣點，包括南迴鐵路中，從內獅到枋山這段路途，因為路基較高，凌空觀海宛如騰雲遨遊，緊接著枋山開往中央山脈，可將溪流與山林美景盡收眼底；中央隧道段則是全台第二長的鐵路隧道，該路段總計有18個大小隧道，大海和山洞間不停穿梭，充斥著搭火車的趣味性；至於大武到金崙堪稱是最美的一段路，窗景重返大海後，火車和太平洋共舞，欣賞海天一色。
藍皮解憂精選 十大網美打卡景點
藍皮十大網美打卡點除了藍皮的車頭、車廂，還有懷舊座椅、車窗、電風扇是大家必拍的項目外，南迴公路上最有特色的「聖若瑟教堂」、穿過長長隧道才能抵達的「祕境沙灘」、被譽為全台最美高架橋的「金崙大橋」、太麻里站外的「海天一線」、太麻里「台版櫻木花道平交道」、復古風的「枋山站舊月台」、擁有無敵海景的枋山站外「半山腰大平台」、全台最美月台「多良車站」等，都是必訪的特殊景點。
藍皮變身移動書店 分享獨特藍皮記憶
為提供旅客更多元、有趣的藍皮解憂號行程，藍皮解憂號觀光列車還規劃了一系列策展行程，首波活動將與「南國漫讀節」一同打造期間限定「列車上的書店」，放上書櫃、掛上布幔，將車廂佈置成文青風，以全新閱讀體驗開啟讀者感官，自10月至明年2月共啟動5趟班次，邀請為藍皮解憂號命名的作家劉克襄、藍皮末班車及藍皮解憂號復駛首班車列車長馬世駿等鐵道專家帶領旅客，透過不同面向深度認識藍皮解憂號觀光列車，還能聆聽旅遊作家分享特殊旅遊經驗。
這篇文章 鐵道旅遊｜台鐵藍皮解憂號熱銷賣破8千人次 行駛最美鐵道段飽覽台東藍 最早出現於 行遍天下旅遊網