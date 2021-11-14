失眠又手抖！揭小玉謎片爆後遺症　網紅奎丁紅毯仆街超糗

美女網紅「奎丁」出面揭發換臉謎片事件，揪出幕後黑手Youtuber小玉（朱玉宸），成為這股風波的焦點人物，事後產生恐怖後遺症，不只手抖、失眠，還對人群產生恐懼症，她昨（13）日出席第3屆「走鐘獎」，穿著低胸深藍色禮服走紅毯，不慎踩到魚尾裙襬慘摔在地，擦傷手肘、手腕，還好工作人員急忙將她扶起，並快速切換鏡頭，避免奎丁的32E級美胸走光。

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▲性感網紅奎丁擁有32E胸圍的豐滿好身材。（圖／翻攝奎丁IG）

▲性感網紅奎丁因揭發小玉謎片事件暴紅。（圖／翻攝奎丁IG）

▲網紅奎丁坦言，小玉謎片事件後經常失眠無法入睡。（圖／翻攝奎丁IG）

奎丁走完紅毯向媒體表示，經歷小玉事件後，產生嚴重後遺症，讓她失眠無法入睡，靠吃藥才能入眠，一吃東西就想吐，體重從53公斤暴瘦到48公斤，雙手還會莫名顫抖，因為恐懼人群，不想出席公眾場合，事前原本打算缺席走鐘獎，結果因太過緊張不慎摔倒，苦笑說膝蓋好痛，因紅毯全程直播，同時數萬人觀看奎丁仆街畫面，她趕緊詢問媒體「我跌得漂亮嗎？有露點嗎？」

▲網紅奎丁因裙襬太長，在走鐘獎紅毯摔倒。（圖／翻攝上班不要看NSFW頻道）

▲網紅奎丁在紅毯摔倒，手肘、手腕擦傷。（圖／翻攝奎丁IG）

奎丁這次憑藉和谷阿莫合作的影片「開車帶我掉進海裡」，獲得走鐘獎頒發的「生命貢獻獎」。兩人揹著迷你氧氣筒，駕車衝進海裡，再由工作人員協助脫困，畫面相當驚險，被網友直呼這個企劃超級狂！沒想到出席典禮打扮如此豔麗，卻在走紅毯時慘摔落漆，她自嘲「今天貢獻生命了，還有美美的貢獻」。



