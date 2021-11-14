漢堡含「塑化劑」？ 微波食品和手套也危險？ 醫師提醒「３類食物」別用塑膠裝

食物中會有塑化劑殘留？ 專家：外包裝滲入機率較大
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮醫師表示，相關研究中食物中被檢驗出塑化劑，有80%來自於「塑膠手套」。餐飲業人員會配戴手套處理漢堡、薯條、炸雞等食物，因而增加手套表面的塑化劑滲入食物的可能性。
此外，若食物盛裝在塑膠、壓克力或含有塑膠塗料的免洗紙盒當中，塑化劑滲出的可能性也較大。洪東榮醫師提醒，高溫與強酸鹼物質易導致塑化劑溶出，因此塑膠材料應避免用來盛裝過熱、過酸、刺激性強的食物。
洪東榮醫師解釋，食品本身含有塑化劑的機率較小，通常是接觸到塑料製品，或是在出餐的過程中接觸到塑膠物質，才會使食物中殘留塑化劑，並隨著食物進入人體。有些塑膠材質受熱60°C以上就有溶出塑化劑的風險，民眾外帶餐點時，應避免將溫度過高的食物或湯品，盛裝在塑膠容器中。
塑膠製品恐使孩童性早熟 青少年、孕婦都應避免使用
洪東榮醫師表示，在兒童、青少年階段開始接觸大量塑化劑，的確可能影響到性荷爾蒙，造成內分泌失調。以女性來說，會使月事提早來臨、進而造成性早熟、第二性徵發育過度；男性則可能使生殖器官發育不全、罹患女乳症。懷孕婦女更需避免各種塑化材質，以免影響胎兒正常生長。
不過，洪東榮醫師也說明，目前衛福部食藥署對於塑膠類容器有制定嚴格規範，若是在正常使用的狀況下，食物中的塑化劑含量並不會對人體造成傷害。塑膠產品也未證實是致癌物質，只要肝、腎功能無礙且未大量曝露，平時多攝取水分，身體可將塑化劑正常代謝並排出體外。
微波食品加熱易產生塑化劑 外食族自備容器吃得更安心
洪東榮醫師建議餐飲業者，使用塑化劑含量較少的塑膠製品，可保障消費者健康。民眾如果要長時間保存食物，用玻璃、不鏽鋼或陶瓷等製品，會是相對安全的選擇。
洪東榮醫師提醒民眾，市面上販售的微波食品，包裝上含有一層塑膠薄膜，經過微波爐加熱後容易變質。若有加熱食物需求，自行準備餐盒裝填會更為健康。也可選擇在家開伙，自己準備便當，是降低接觸塑化劑的有效方式。