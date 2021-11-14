COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

自稱百桂老闆來電！宋媽媽怕被打還遭報復　考慮搬離台中

▲宋母透露，接到一通自稱是百桂食品老闆的電話，但是「聲音聽起來不對」，相當擔心已經被打，還要遭到報復，讓她一度想搬離台中。（圖／記者顏幸如攝）
▲宋母透露，接到一通自稱是百桂食品老闆的電話，但是「聲音聽起來不對」，相當擔心已經被打，還要遭到報復，讓她一度想搬離台中。（圖／記者顏幸如攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 09:37:39｜2021-11-14 10:02:58

台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血，昨（13）日終於清醒，能和宋母對話；宋母接受訪問時表示，聽到兒子清醒第一句話是要自己不要傷心，相當感動，她也透露，接到一通自稱是百桂食品老闆的電話，但是「聲音聽起來不對」，相當擔心已經被打，還要遭到報復，讓她一度想搬離台中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血，一度昏迷，不過幸好已經從鬼門關前搶救回來，在12日時叫喚名字已有反應，昨天確定甦醒，並能做簡單的算數。

宋媽媽表示，很開心兒子復原情況良好，不過現階段卻擔心人身安全，自己接到一通自稱是百桂食品老闆張朝棟的電話，對方表示要拿東西到家裡探視，但她想起電視上張男父親道歉的影片，跟自己當時聽到「電話那頭的聲音聽著不像」，不禁害怕暴露自家位置，擔心有危險，事後遭到報復，因此拒絕。

至於是否願意繼續在台中居住或另有打算？宋媽媽則說，要看司法後續處理的狀況，如果司法能讓惡人知道錯了，不能如此囂張、不會再犯，才有繼續住下去的勇氣。（編輯：孫唯容）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀