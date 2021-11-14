自稱百桂老闆來電！宋媽媽怕被打還遭報復 考慮搬離台中
台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血，昨（13）日終於清醒，能和宋母對話；宋母接受訪問時表示，聽到兒子清醒第一句話是要自己不要傷心，相當感動，她也透露，接到一通自稱是百桂食品老闆的電話，但是「聲音聽起來不對」，相當擔心已經被打，還要遭到報復，讓她一度想搬離台中。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 09:37:39｜2021-11-14 10:02:58
宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血，一度昏迷，不過幸好已經從鬼門關前搶救回來，在12日時叫喚名字已有反應，昨天確定甦醒，並能做簡單的算數。
宋媽媽表示，很開心兒子復原情況良好，不過現階段卻擔心人身安全，自己接到一通自稱是百桂食品老闆張朝棟的電話，對方表示要拿東西到家裡探視，但她想起電視上張男父親道歉的影片，跟自己當時聽到「電話那頭的聲音聽著不像」，不禁害怕暴露自家位置，擔心有危險，事後遭到報復，因此拒絕。
至於是否願意繼續在台中居住或另有打算？宋媽媽則說，要看司法後續處理的狀況，如果司法能讓惡人知道錯了，不能如此囂張、不會再犯，才有繼續住下去的勇氣。（編輯：孫唯容）