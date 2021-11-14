Angelababy缺席黃曉明44歲生日趴　網友冷漠曝真相

中國男星黃曉明昨（13）日慶祝44歲生日，結束了新劇拍攝工作後，一身休閒打扮回到酒店，沒想到進房後有大驚喜，滿滿都是最愛的皮卡丘玩偶！原來是同事精心準備的生日派對，他興奮地拿起手機拍照，氣色狀態非常好，還在微博秀出4歲兒子「小海綿」寫的卡片，唯獨身邊不見老婆Angelababy，兩人許久沒有同框，就連生日老婆也不送祝福，讓婚變傳言甚囂塵上。





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▲黃曉明44歲生日派對，滿滿都是最愛的皮卡丘裝飾。（圖／翻攝黃曉明微博）

▲黃曉明秀出兒子寫的卡片，稱是最窩心的禮物。（圖／翻攝黃曉明微博）

▲Angelababy今年微博唯一提到黃曉明，是駁斥當年當小三的傳聞。（圖／翻攝Angelababy微博）

黃曉明事後曝光派對照片，靠著蔬菜飲食成功甩肉的他，不再顯得油膩，一臉神清氣爽，回到顏值巔峰時期。網友則透露，Angelababy自從去年起就對另一半生日隻字未提，今年微博上只宣傳節目《奔跑吧！兄弟》， 難怪婚變傳聞被媒體炒得火熱。





黃曉明和老婆Angelababy前一次合體是去年1月17日，為3歲愛子舉辦生日派對，邀請大咖明星到場，夫妻同框歡送客人，粉碎外界的婚變謠言。此後鮮少見到兩人合體，Angelababy今年1月還在微博大發脾氣，否認當年插足黃曉明、李菲兒戀情，並以「黃先生」稱呼老公，劃清彼此界線；黃曉明2月發微博為老婆慶生，也拿掉「媳婦兒」3個字，Angelababy回覆一票好友祝福，唯獨無視黃曉明的發文，讓粉絲感到不對勁，婚變並非空穴來風。





反而是與黃曉明合作《鬢邊不是海棠紅》的男演員尹正，大方祝福「我的偶像，生日快樂」，獲得本尊回覆「感恩您」，兩人戲散情未散，在微博頻繁互動，宣傳對方作品，讓粉絲笑說「怎麼假情侶比真夫妻還甜！」



