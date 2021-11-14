搭小黃省錢術！善用信用卡最高15%回饋、相當車資85折

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永豐銀行日前也攜手台灣大車隊推出針對小黃搭車族所設計的「永豐55688聯名卡」，亦是全台首張結合搭車服務與生活消費的數位聯名卡，強調以Open API串接台灣大車隊APP綁卡，「上車辦卡，下車刷卡」，並回饋卡友「T Points」折抵車資與指定通路消費。每年依照累積搭乘次數，分為小熊、黑熊、銀熊、金熊、鑽石熊等5個等級，享車資2%至15%「T Points」回饋，在今（2021）年底前申辦，前1萬人直升「鑽石熊」等級，明年6月底前都回饋車資的15%點數，相當搭小黃車資打85折。
這張聯名卡除平時一般消費基本回饋2%，搭乘台灣大車隊計程車的當日所有消費，再加送每月上限600點的5%點數，合計最高拿7%，累積的「T Points」。以搭車去聚餐購物為例，付車資200元，最高享30 T Points（200*15%），聚餐加購物刷卡5000元，最高享350 T Points（5000*7%），當日總計可獲得380 T Points，而且可於台灣大車隊APP折抵車資，也可折抵高鐵、台鐵、各大影城及KTV等指定通路的刷卡消費，而且T Points每點可抵新台幣1元，而且隨著台灣大車隊生態圈發展，折抵的項目將陸續增加。
除聯名卡之外，中國信託英雄聯盟卡除享一般消費國內1%、海外2.5%、一卡通交通2%現金回饋，至今年12月31日止，信用卡加碼在指定電商PCHOME購物中心、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物及ViVa TV消費滿額享最高10%現金回饋，每戶每月回饋上限新台幣500元，5大指定數位通路包括用車平台、遊戲平台、影音平臺、美食外送、雲端儲存，享最高10%現金回饋，每戶每月回饋上限新台幣300元，其中用車平台包括台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、GoShare、iRent、Wemo等。
如果需要搭計程車、高鐵、等費用較高的交通工具，也可把握兆豐銀行近期推出的3大通路15%回饋活動，今年底前在交通、餐飲或旅遊刷任一兆豐銀行信用卡累積滿2千元，登錄就送300元刷卡金，包括台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、高鐵、格上租車等交通通路，還有全台餐廳及美食外送如foodpanda、Uber Eats，以及全台旅行社、飯店及訂房網等全都適用，刷到5千還能加碼抽iPhone 13等超值好禮。
此外，JCB也推出卡友指定特約商店線上消費，可享最高15%現金回饋，只要於11月底使用7家指定銀行發行的JCB卡綁定Apple Pay，結合指定特約商店（限APP/Web商城）進行線上消費，包括計程車隊、電子商務平台、藥妝店、化粧品、營養食品、量販業等，只要一鍵支付最高享15%現金回饋，目前合作的7家指定銀行為中國銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、第一銀行、華南銀行及聯邦銀行。
另外，中信銀行也與台灣大車隊合作，中信卡紅利點數直接折抵搭車金的服務，更是全台首家在APP內提供「紅利點數折抵計程車車資」的銀行業者。每100點可折抵新台幣8元車資，最高可折抵全額車資。