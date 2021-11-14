釜山電影節亞洲百大佳片　侯孝賢《悲情城市》奪第一

據中央社報導，釜山電影節選出亞洲百大電影，其中揚名國際的台灣大導侯孝賢於1989年執導的《悲情城市》，榮獲首選。此外於2007年過世的導演楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》獲得第3名，同時他執導的另一部經典電影《一一》也排行第10名。





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▲梁朝偉（左）當年主演《悲情城市》，演出精湛。（圖／翻攝網路劇照）

74歲的侯孝賢是台灣國寶級導演，開創台灣新潮流電影的教父。他1989年執導的《悲情城市》以二二八事件為背景，打開戒嚴枷鎖，挑戰當時禁忌的敏感話題,更邀來香港影帝梁朝偉和陳松勇主演，該片一舉拿下第46屆義大利威尼斯國際影展 「金獅獎」，成為首部在國際四大影展掄元的台灣電影。





揚威國際的《悲情城市》同時也獲聯合國教科文組織「人道精神特別獎」及「金拍板獎」。侯孝賢並以此片拿下第26屆金馬獎「最佳導演」，演員陳松勇拿下最佳男主角獎。





楊德昌才華洋溢，是和侯孝賢同時將台灣電影打開國際大門的靈魂人物，代表作《牯嶺街少年殺人事件》改編自1961年發生在台北市牯嶺街的真實青少年殺人事件，當時也引起極大迴響，男主角正是入圍本屆金馬影帝的張震，1991年在台灣上映。





▲張震（右）主演《牯嶺街少年殺人事件》時才14歲。（圖／翻攝網路劇照）

該片拍攝過程相當艱辛，因為選角不易，且製作技術繁雜及資金問題，楊德昌歷時110個工作天才拍攝完成。而該片帶出戒嚴時期白色恐怖對身心靈的禁錮，當年也震撼了剛解嚴的台灣社會。和《悲情城市》在台灣電影中都具有解開戒嚴禁錮走向新時代思想的地位。《牯嶺街少年殺人事件》也獲得金馬獎最佳劇情片獎、最佳原著劇本、亞太影展最佳影片、東京影展評審團特別大獎、國際影評人費比西獎。





楊德昌2000年以《一一》拿下坎城影影展最佳導演獎，在國際影壇衝向頂峰，該片拍出家庭、愛情、親情及生命等人生課題，也是楊德昌對人生體驗沉澱的經典之作,2016年更被英國廣播公司BBC評選為「21世紀最偉大的100部電影」第8名。可惜楊德昌2007年在美國病逝，享年59歲，留下不少電影理想未竟的遺憾。



