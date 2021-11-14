拜習視訊峰會下週二登場　港媒：習近平將提台灣安全議題

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報導指出，習近平與拜登明年很可能將花費大量精力聚焦在各自的國內政治，中國將召開20次全國人民代表大會，而拜登則是要面臨期中選舉，因此16號舉行的視訊峰會，將會是緩和緊張局勢以及進行討論的難得機會。
此次視訊峰會召開之際，正值台海局勢升溫以及美國關切中國日益增長的核武能力之際，在兩國元首展開會談之前，中國外交部長王毅以及美國國務卿布林肯13日時先進行通話，為即將到來的拜習會做準備。王毅在電話中提到，台灣獨立是台海和平穩定的最大威脅，並強調這次的峰會將會是國際關係中的大事，雙方應相向而行，確保會議順利成功，推動美中關係重回健康穩定發展的軌道。
隨著將在2月舉辦的2022北京冬奧邁入倒數，針對新疆與香港人權議題，國際社會抵制北京冬奧的呼聲也越來越大。根據報導指出，七國集團（G7）正在討論可能會透過外交手段來進行抵制。
不過自3月美中兩國在阿拉斯加峰會中進行激烈唇槍舌戰之後，兩國關係出現了改善跡象。消息人士指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月時在天津會見中國外交官員時，兩國已將悄悄恢復工作層面的對話，以討論雙方之間的主要衝突，據悉雙方也在原則上同意歲來將放寬對留學生的簽證限制。
中國社會科學院美國事務專家盧祥指出，儘管兩國面臨了諸多摩擦，但這次拜習視訊峰會將會在未來幾個月改善關係奠定基調。